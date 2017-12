Josef Hader könnte heute zum besten Schauspieler Europas gekürt werden

Josef Hader könnte heute, Samstagabend, zum besten Schauspieler Europas gekürt werden: Der 55-Jährige ist beim Europäischen Filmpreis in der Hauptdarsteller-Sparte für seine Darstellung von Stefan Zweig in Maria Schraders Filmbiografie "Vor der Morgenröte" nominiert. Die Gala der Europäischen Filmakademie geht am Abend im Haus der Berliner Festspiele über die Bühne.

Zu Haders Konkurrenten zählen unter anderen der französische Altmeister Jean-Louis Trintignant für seinen Part in Michael Hanekes "Happy End" und der irische Hollywoodstar Colin Farrell ("The Killing of a Sacred Deer"). Bei den Darstellerinnen ist die deutsche Schauspielerin Paula Beer für ihre Rolle in Francois Ozons Drama "Frantz" nominiert und trifft unter anderen auf ihre französische Starkollegin Isabelle Huppert, die ebenfalls für ihren Auftritt in Hanekes Familiendrama "Happy End" nominiert ist.

Aus österreichischer Sicht gibt es noch zwei weitere Siegaspiranten: Bei den Kurzfilmen kann sich Regisseur Jannis Lenz Hoffnungen auf einen Preis für seine deutsch-österreichische Koproduktion "Wannabe" machen. Und beim Fipresci-Preis der Filmkritiker ist der Südtiroler Ronny Trocker mit seinem deutsch-österreichischen Film "Die Einsiedler" im Rennen.

(APA)