Golden Globes: "Shape of Water" mit den meisten Nominierungen

Die Fantasy-Romanze "The Shape of Water" des mexikanischen Filmemachers Guillermo del Toro führt die Nominiertenliste der 75. Golden Globes an. Auf sieben Nennungen brachte es der Film bei der Bekanntgabe am Montag. Steven Spielbergs Medienfreiheitsdrama "Die Verlegerin" ("The Post") folgt mit sechs Nominierungen - ebenso viele wie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh.

In der Komödien-Sparte haben unter anderem der Independent-Film "Lady Bird" und "The Disaster Artist" Gewinnchancen. Tom Hanks, James Franco, Meryl Streep und Saoirse Ronan finden sich unter den nominierten Schauspielern. In der Sparte der nicht-englischsprachigen Filme kann sich Fatih Akin mit seinem neuen Werk "Aus dem Nichts" Hoffnungen machen. Die filmische Umsetzung der NSU-Thematik ist ebenso im Rennen um einen Goldglobus wie "First They Killed My Father" aus Kambodscha.

Und auch Starkomponist Hans Zimmer findet sich wieder unter den Nominierten. So konnte er für das Weltkriegsdrama "Dunkirk" seine 13. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik" einheimsen. Verliehen werden die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien am 7. Jänner in Beverly Hills.

Die Filme mit den meisten Nominierungen im Überblick:

7 Nominierungen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"

6 Nominierungen "The Post" (dt. Titel "Die Verlegerin")

6 Nominierungen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

4 Nominierungen "Lady Bird"

3 Nominierungen "All the Money In the World" (dt. Titel "Alles Geldder Welt")

3 Nominierungen "Call Me By Your Name"

3 Nominierungen "Dunkirk"

3 Nominierungen "I, Tonya"

3 Nominierungen "The Greatest Showman"

(APA/Reuters/dpa)