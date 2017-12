„Casting“: Diese Darsteller machen alles falsch

In der Kommunikationstheorie spricht man von einer Doppelbindung, wenn man sich mit zwei Handlungsanweisungen konfrontiert sieht, die einander ausschließen („Tu, was du willst, aber enttäusche mich nicht!“), oder wenn von der Körpersprache des anderen ein Signal ausgeht, das im Widerspruch zu seinem Befehl steht („Komm' zu mir!“, aber die Arme sind verschränkt). Im ersten Fall ist es einerlei, welchen Auftrag man erfüllt; man verstößt zwangsläufig gegen beide. Im zweiten muss man raten. In Beziehungen, in denen man von einer hierarchisch höhergestellten Person abhängig ist, kann das zu andauernder Verunsicherung führen. Hinzu kommt das ungeschriebene Gebot, die eigene Verwirrung nicht zu thematisieren, weil man dann als begriffsstutzig, aufsässig oder überempfindlich dastehen würde. Ein Teufelskreis.

Fassbinder als leichte TV-Unterhaltung?

Der deutsche Regisseur Rainer Werner Fassbinder war Zeit seines kurzen Lebens (er ist 1982 im Alter von 37 gestorben) ein Meister darin, diese verhängnisvolle Logik in seinen Filmen pointiert zu beschreiben – seine Figuren verhedderten sich regelmäßig in kommunikativen Zwickmühlen. Wie er filmisch damit umgegangen wäre, dass im modernen Berufsalltag inzwischen alle betont lässig sind, obwohl das dahinterliegende Gefälle dasselbe geblieben ist, lässt sich kaum sagen. Aber man kann sich „Casting“ anschauen, in dem der Zirkel aus gesuchter Selbstbestätigung und vorgefundener Zurückweisung eine vergleichbar große Rolle spielt. Ein paar Produzenten verfallen darin der törichten Idee, den Fassbinder-Klassiker „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ als bekömmliches TV-Unterhaltungsdrama neu zu verfilmen. Der Entschluss, die ursprünglich lesbische Liebesgeschichte zu heterosexualisieren, lässt bereits nichts Gutes erahnen.

Regisseurin Vera (Judith Engel), die das als belanglos abtut, kann sich fünf Tage vor Drehbeginn noch immer nicht zu einer Entscheidung durchringen, wer die Titelrolle übernehmen soll. Auch die Darstellerinnen, die in einer erneuten Runde vorsprechen, überzeugen sie nicht. Die Nerven aller Beteiligten liegen blank – gleichzeitig bewahrt Vera durch ihr anhaltendes Zögern die Machtposition. Alle Augen bleiben auf sie gerichtet. Besonders die der Bewerberinnen, die von Film- und Bühnenstars wie Corinna Kirchhoff, Viktoria Trauttmansdorff oder Ursina Lardi verkörpert werden.

Der echte Regisseur, Nicolas Wackerbarth, hat sein Ensemble dazu angehalten, seine eigenen Casting-Erfahrungen in den Film mit einfließen zu lassen – weswegen seine brillante Meta- und Mediensatire nur so wimmelt von spürbar glaubwürdigen Situationen, in denen doppeldeutige Anweisungen erteilt, falsche Hoffnungen geweckt und permanent Egos angeknackst werden. An ihrem Streben nach Anerkennung gehen die Figuren zwar nicht mehr – wie einst bei Fassbinder – zugrunde, aber in ihrer Haut möchte man trotzdem nicht stecken. Entsetzlich, wie alle in trügerisch-netter Atmosphäre so tun, als begegneten sie sich ganz freundschaftlich auf Augenhöhe, obwohl es sich klar um einen Wettbewerb handelt. Gerwin (Andreas Lust), der den Aspirantinnen als Anspielpartner dient, hat den Vorteil, nur als Zaungast dabei zu sein. Allerdings weiß er seine Position als Ersatzmann für den bereits besetzten Part des Liebhabers der Petra geschickt für sich zu nutzen – bis auch er erkennt, dass sich eine Doppelbindung unter den gegebenen Umständen unmöglich auflösen lässt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)