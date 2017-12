Dornhelms "Maria Theresia" sprengt Millionenmarke

Der erste Teil des von Robert Dornhelm inszenierten TV-Zweiteilers "Maria Theresia" sprengte am Mittwochabend in ORF 2 die Millionenmarke: Den Fernsehfilm sahen im Schnitt 1,122 Mio. Menschen, was einem Marktanteil von 36 Prozent entsprach. Das Finale des Historienfilms über das Leben und Wirken von Jahresregentin "Maria Theresia" (1717-1780) wird am Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

(APA)