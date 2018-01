TV-Romanze im Terror-Setting: Französischer Sender reagiert auf Proteste

Ein TV-Film über ein Paar, das sich während des Terroranschlag auf das Pariser Bataclan im November 2015 kennen und lieben lernt, erregt in Frankreich die Gemüter. „Ce soir-là“, produziert vom öffentlichen Fernsehsender France 2, wurde vergangene Woche fertig gedreht und als „große Liebesgeschichte“ beworben. Die fiktive Romanze dreht sich um eine alleinerziehende Mutter und einen Flüchtling aus Afghanistan (Sandrine Bonnaire und Simon Abkarian), die gemeinsam Überlebende der Attacke in Sicherheit bringen und sich in weiterer Folge ineinander verlieben.

Claire Peltier, die beim Anschlag ihren Ehemann verloren hat, hat bereits im November eine Petition gegen das "schmerzhafte" Projekt gestartet, bisher haben 43.000 Menschen unterschrieben. Sie fordern, dass der Film zurückgezogen wird: „Dieses Projekt hat uns verletzt und schockiert", heißt es in der Petition. Um zu trauern, brauchen wir Ruhe, Zurückhaltung, Würde und Respekt . . . und nicht romantische Fiktion, die eurem Kanal Quoten bringen soll.“

France 2 teilte mit, man werde das Projekt aufschieben, bis die Produzenten mit allen Opfergruppen gesprochen haben. "Ce soir-là" wäre der erste Film, der den Anschlag, bei dem 89 Menschen während eines Konzerts der Eagles of Death Metal getötet wurden, mit einer fiktiven Geschichte verknüpft. Aber auch Hollywood plant, die Ereignisse zu verfilmen: Jungregisseurin Rachel Palumbo hat angekündigt, unter dem Titel "Violent Delights" einen Film über junge Künster in Paris, die ins Kreuzfeuer des Anschlags geraten, zu drehen.

