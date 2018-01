François Ozon: "Dieser direkte, offene Umgang mit Sexualität"

Viele Filmemacher sind Gewohnheitsmenschen: Sie variieren immer wieder die gleichen Motive und reiten ihre Steckenpferde allmählich in den Boden. François Ozon dagegen liebt Abwechslung. Nach dem gediegenen Historiendrama „Frantz“ liefert er mit „L'amant double“ (deutscher Titel: „Der andere Liebhaber“) einen fast schon reißerischen Erotikthriller auf Basis von „Lives of the Twins“, einem Mystery-Roman von Joyce Carol Oates. Darin sucht das von psychosomatischen Magenkrämpfen gebeutelte Exmodel Chloé (Marine Vacth) Hilfe bei einem sanftmütigen Therapeuten (Jérémie Renier) – und verliebt sich in ihn. Was ihr der einfühlsame Schnuckibär verheimlicht: Er hat einen Zwillingsbruder (gleichfalls Renier), mit dessen Hilfe Chloé ungeahnte Seiten an sich entdeckt. Doch wer ist hier der gute, wer der böse Zwilling? Am Freitag startet das stilbewusste Vexierspiel in Österreich, „Die Presse“ sprach beim Filmfest in Cannes mit dem Regisseur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)