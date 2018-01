"Der Name der Rose" kommt als Fernsehserie

"Der Name der Rose" ist Millionen von Menschen als Roman und Film ein Begriff. Jetzt entsteht nach der literarischen Vorlage von Umberto Eco, die 1980 erschien, eine gleichnamige Fernsehserie, wie die Tele München Gruppe, die die Geschichte produziert, am Mittwoch mitteilte. 19 Wochen lang werde in Rom in den Cinecitta Studios gedreht. 26 Millionen Euro koste die Produktion.

Wie im Buch und im Film (mit Sean Connery) geht es in der achtteiligen Serie um den Franziskanermönch William von Baskerville, der in einem abgelegenen Alpenkloster Zeuge mehrerer Morde wird. Die Hauptrolle spielt John Turturro.

Tele München produziert die Serie mit den italienischen Partnern 11 Marzo, Palomar und RAI Fiction. Auf welchem Sender die Produktion nach der Fertigstellung im deutschsprachigen Raum zu sehen ist, ist noch offen.

(APA/dpa)