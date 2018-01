Die Wüstenbraut heißt auf Deutsch Señora Teresa

Seit der Geburt des Kinos haben sich die Techniken und Methoden der Filmvermarktung drastisch weiterentwickelt – doch manche Dinge ändern sich nie. Michelangelo Antonionis modernistische Entfremdungsromanze „L'Eclisse“ startete im deutschsprachigen Raum abseits der DDR unter dem prosaischen Titel „Liebe 1962“. Wie hätten die damaligen Zuschauer sonst auch in Erfahrung bringen können, dass es sich dabei um einen Liebesfilm handelt und nicht um eine Doku über die Wirkungsweisen astronomischer Phänomene? Und wenn nun Cecilia Atáns und Valeria Pivatos Road-Movie „La novia del desierto“ als „Wüstenbraut“ in den heimischen Kinos liefe, ohne zu versprechen, „Señora Teresas Aufbruch in ein neues Leben“ zu schildern, woher würden dann Freundinnen und Freunde von „Madame Anna“ und „Monsieur Claude“ wissen, dass der Film sich an sie richtet?

Haushälterin reist durch Südamerika

Denn ästhetisch hat das Debüt des weiblichen Regie-Duos aus Argentinien, das letztes Jahr in der Cannes-Nebenschiene „Un Certain Regard“ Premiere feierte, nichts mit frankophoner Rom-Com-Fließbandware zu tun. Seidig-naturalistische Bilder, detailverliebte Ausstattung und gemessenes Tempo sind heutzutage eher Marker reduzierter Arthaus-Dramen. Eine Anbindung an Programmkino-Glücksspender bietet allerdings die Hauptdarstellerin Paulina García: In Sebastián Lelios „Gloria“ spielte sie mit viel Feingefühl eine Geschiedene auf Selbstfindung. Diesmal gibt sie die 54-jährige Haushälterin Teresa. Nach einem Leben für ihre Arbeitgeberfamilie muss sie unvermittelt einen neuen Job antreten – und dafür von Buenos Aires nach San Juan reisen, quer durchs wüstenhafte Hinterland Südamerikas.

Sanft, filigran und in kompakten 78 Minuten erzählt der Film von dieser kleinen Odyssee durch eine sonnengetrocknete, archaische Provinz, vermittelt die temporäre Verlorenheit der Heldin, indem er sie als Punkt in Breitwandlandstriche setzt oder auf dem subtil wabernden Mienenspiel Garcías verharrt, während Zufallsbegegnungen aus dem Off auf sie einreden, am Bildrand haften bleiben oder im Hintergrund verschwimmen.

Techtelmechtel auf der Toilette

Zuweilen brandet die Vergangenheit in unaufdringlichen Rückblenden auf. Erst als ein fliegender Händler mit dem Spitznamen „Gringo“ (anheimelnd: Claudio Rissi) in die Handlung tritt, stellt sich so etwas wie Nähe ein. Gemeinsam suchen sie nach Teresas verlorener Tasche – und finden zueinander. Ein Tanz im Straßenlokal, ein Techtelmechtel auf der Toilette: Schon sind Glaube, Glück und Lebensfreude wieder da. Also hat der deutsche Verleihtitel doch seine Berechtigung – im Guten wie im Schlechten. (and)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)