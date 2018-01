Tom Cruise verrät "Mission: Impossible 6"-Titel

Filmstar Tom Cruise (55) hat mit dem ersten Eintrag auf seinem verifizierten Instagram-Account den Titel für die nächste "Mission: Impossible"-Folge verraten. Am Donnerstag postete der Schauspieler das Foto einer Filmklappe mit der Aufschrift "Mission Impossible: Fallout" und der Angabe "Sommer". "Macht euch bereit", schrieb er dazu.

Ein weiteres Foto zeigt Cruise bei einem Stunt, bei dem er sich außen an einem fliegenden Helikopter festklammert. Für die sechste Folge hätten sie "noch einmal nachgelegt", schrieb Cruise. Der Agenten-Thriller soll Ende Juli in den USA und Anfang August in Deutschland anlaufen.

Im vorigen August hatte sich Cruise bei den Dreharbeiten in London bei einem Stunt den Fuß gebrochen. Regisseur Christopher McQuarrie musste eine Drehpause einlegen. Im November filmte das Team dann auf der berühmten norwegischen Felsplattform Preikestolen, die hoch über den Lysefjord herausragt. In der sechsten Folge der "Mission Impossible"-Reihe spielen neben Cruise auch Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett und Alec Baldwin mit.

