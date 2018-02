Balkankino: Mit der Kamera im Krieg

Als in seinem Heimatland der Krieg ausbrach, zog Danis Tanović nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera zu Felde. Für die bosnische Armee dokumentierte er Mitte der Neunziger den Alltag seiner Landsleute, die sich in einem blutigen Konflikt um Blut und Boden verstrickt hatten. Im Anschluss wanderten die Aufnahmen ins Archiv, wo er ebenfalls tätig war. In seinen späteren Filmen sollte diese kurze Epoche ein Fixpunkt bleiben.

Sein Debüt „No Man's Land“ (2001), für das er gleich den Auslands-Oscar erhielt, spielt 1994, als die Lage bereits eskaliert ist. Das Spezifische des historischen Hintergrunds wird zwar herausgearbeitet, die Prämisse aber bleibt allegorisch: Ein Serbe, ein Bosniake, die UN und das Fernsehen müssen ein Rätsel knacken, das sich als unlösbar erweist. Krieg ist sinnlos, lautet die pazifistische Ur-Botschaft. Später setzte Tanović in „Circus Columbia“ (2010) das Wendejahr 1991 in den Fokus, als sich in dem plötzlich zersplitterten Ex-Jugoslawien das Denken in Kategorien der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit breitmachte.

Warum habe ich überlebt?

Über seine eigene moralische Haltung beim Filmen und Inszenieren des Krieges dachte er in „Triage“ (2009) nach – bei einem Schauplatz- und Epochenwechsel: Ein irischer Foto-Reporter, der 1988 vom Krieg in Kurdistan heimkehrt, zerbricht an der Frage, warum es so viele andere und nicht ihn erwischt hat. Das Geschehen wird einmal in der Gegenwart erlebt und dann über seine Fotografien nochmals (re)präsentiert. Nur an den Rändern der Bilder scheinen bei Tanović die Geschichten versteckt zu sein, die von mehr als dem Spektakel der offenen Körper und Wunden handeln.

Ähnlich düster sind seine Gegenwartsfilme: In „Aus dem Leben eines Schrotthändlers“ führt eine ohnehin schon schreckliche Ausgangssituation (eine Roma-Frau trägt ein totes Kind in sich) durch Armut und soziale Apathie in eine Abwärtsspirale (die Ärzte weisen sie ab, weil sie die OP nicht zahlen kann). In seinem Berlinale-Sieger „Death in Sarajevo“ soll der 100. Jahrestag des Attentats in einer Friedensfeier begangen werden. Ob sie überhaupt stattfinden wird, steht allerdings in den Sternen, weil die geprellten Hotelangestellten einen Streik planen. Ein retardierendes Moment – im abendfüllenden Format.

Die Retrospektive im Filmarchiv wird am Freitagabend im Metro-Kino mit „No Man's Land“ eröffnet, Tanović wird anwesend sein. Sie läuft bis 24. Februar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2018)