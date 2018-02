Von Filterblasen und Lebenslügen

„Der Mann, dem die Welt vertraut“ – so kündeten 1986 Wahlplakate der ÖVP. Kurt Waldheim, ehemals Außenminister, UNO-Generalsekretär und erfahrener Diplomat, war nunmehr Kandidat fürs Bundespräsidentenamt der Zweiten Republik. Nicht nur die Welt, auch der Weltraum hatte ihm Vertrauen geschenkt: Auf der goldenen Schalplatte, die 1977 als Botschaft an extraterrestrisches Leben mit der Voyager-Sonde ins All geschickt wurde, hört man unter anderem die Stimme des gebürtigen Niederösterreichers: „Ich grüße euch im Namen der Menschen unseres Planeten.“

Doch kurz nach Bekanntwerden seiner Kandidatur wandte sich das Blatt. Journalisten rückten Waldheims Tätigkeit als Wehrmachtsoffizier ins Licht der Öffentlichkeit, und die Welt begann, unangenehme Fragen zu stellen. Der „anständige Soldat“ blieb klare Antworten schuldig, er sah sich als Opfer einer vom Ausland gesteuerten Schmutzkübelkampage. Sein Wahlslogan änderte sich: „Jetzt erst recht!“, forderte man nun von Österreichern, die sich selbst für erste Opfer Hitlers hielten. Und wurde erhört.

Die Causa Waldheim bildet eine Zäsur im heimischen Geschichtsverständnis: Ein Zeugnis reflexartiger Verdrängung, aber auch der Anfang einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Eigenverantwortung im NS-Komplex. In ihrem neuen Essayfilm „Wadheims Walzer“, der am Samstag in der „Forum“-Sektion der Berlinale Premiere feierte, rollt Ruth Beckermann den Fall neu auf – als persönliche Vermessung seiner medialen Fußabdrücke.

Im Fokus steht weniger Waldheim selbst als die Frage, wie er von sich

und anderen ins Bild gesetzt wurde, in Interviews und Reportagen,

Anklagen und Verteidigungen. Die Montage bedient sich Archivmaterials

unterschiedlichster Provenienz und arbeitet viel mit Kontrastierungen:

Waldheim, die „moralische Autorität“ der Vereinten Nationen, trifft auf

Waldheim, den pikierten Patrioten in Abwehrhaltung. Sein Sohn beteuert

vorm US-Gericht demütig die Verachtung des Vaters für Hitlers grausamen Krieg, später prangert er im ORF-Ferngespräch Verleumdungen durch Einzelgruppen an. Wer wie spricht, hängt immer davon ab, wer gerade zusieht: Heute heißt das Medienkompetenz.

Aber auch Filterblasen gab es damals schon: Während der World Jewish

Congress eher die Integrität Waldheims als einstiger UN-Funktionär

angriff, wie aus Pressekonferenzen ersichtlich wird, fühlte sich das

Land der Berge in seinem Nationalstolz verletzt. Die Politik wusste das

zu nutzen. Ihr Film sei die „Analyse eines Lehrbeispiels“, wie man mit

Hetze und Ressentiments Wahlkampf betreiben kann, so Beckermann beim Publikumsgespräch in Berlin. Aufnahmen aggressiver, offen antisemitischer Straßendebatten zeugen von den Konsequenzen dieser

Strategie.

Manche der schwarz-weißen Video-Dokumente stammen von der Regisseurin selbst, die in ruhigen Off-Kommentaren ihre Zeitgenossen-Rolle zwischen Aktivismus und Aufzeichnung reflektiert. Dass es auch im Inland Gegenstimmen gab, wird deutlich, Hubertus Czernin und Peter Turrini blitzen durchs Bild. Dennoch erscheint der Widerstand als Minderheit, die protestierend im Regen steht, während First Lady Elisabeth ein Fernsehteam durch die Familienresidenz führt wie weiland Jackie Kennedy durchs Weiße Haus. Am Schluss hört man Waldheim sagen: „Jetzt kann uns eigentlich nix mehr passieren“. Gemeint ist die Vorbereitung auf eine TV-Ansprache, aber man denkt an etwas anderes.

Im Kontext von Liederbuchskandalen und Burschenschafter-Kontroversen

gewinnt der Film, der schon 2013 konzipiert wurde und erst im Herbst in

Österreich startet, eine Aktualität, aus der Beckermann keinen Hehl

macht. Im Gegenteil: Als eine von vier Vertreterinnen und Vertretern der

Initiative #KlappeAuf, die unlängst bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises initiiert wurde und sich als „Aufruf gegen Verhetzung und Entsolidarisierung“ versteht, wird sie sich heute in Berlin bei einer Pressekonferenz zu Wort melden. In einer Mitteilung zur Veranstaltung wird die Österreichische Regierung aufgefordert, „die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern rechtsextremer Organisationen sofort zu beenden“.

Auch Beckermanns Mitstreiter sind in den Nebenschienen des

Festivalprogramms vertreten. Das Politische an ihren Arbeiten äußert

sich jedoch auf weniger explizite Weise. Ging es in „Waldheims Walzer“

um die „Lebenslüge“ Österreichs, so handelt Katharina Mücksteins zweite

Spielfilm „L’animale“ von sozial bedingten Verleugnungen persönlichen

Begehrens. Ein Vater (Dominik Warta), der ein homosexuelles Doppelleben führt, beharrt selbst beim Cruising darauf, er sei nicht schwul, während seine Tochter (Sophie Stockinger) mit ihrer Identität als Frau hadert.

Als burschikoses Mitglied einer Motocross-Gang fühlt sie sich wohl – bis

ihr der beste Kumpel Avancen macht. Wolfgang Fischers „Styx“, eine

deutsch-österreichische Koproduktion, bemüht indes eine Allegorie der

Flüchtlingskrise als Kammerspiel auf hoher See: Eine Notärztin (Susanne

Wolff) begibt sich zur Erholung auf einen Segeltörn. Zufällig stößt sie

dabei auf ein Boot voller Geflüchteter. Trotz beschwichtigender Funksprüche zuständiger Behörden beschließt sie einzugreifen – doch

alleine fällt die Rettung schwer.

Der Kunstkino-Renegat Ludwig Wüst scheint mit seinem schönen

A-Festival-Debüt „Aufbruch“ ein wenig im Abseits zu stehen, erzählt er

doch in gemessenen, dialogarmen Breitwand-Bildern von den inneren und

äußeren Bewegungen zweier verlorener Seelen (gespielt von Claudia

Martini und Wüst selbst). Doch auch bei ihm ist es die unaufgearbeitete

Vergangenheit, deren Unterdrückung daran hindert, Halt zu finden. Und

erst, wenn ihre Nachwehen offen ausgesprochen sind, lässt sich wieder

Atem holen.