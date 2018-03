„The Florida Project“: Jenseits von Disneyland

In der Kindheit konnte ein Ausflug ins Kino schon mal im ekstatischen Delirium enden. So schnell, wie sich auf Leinwand die Wunder überschlugen, hatte man gar nicht schauen können. Zumeist waren es Disney-Filme: Da war alles bunt und fantastisch, selbst das Furchterregende faszinierte. Erst später hatte man den ständigen Zauber satt. Man wähnte sich erwachsen, präferierte deshalb sozialrealistische Filme – in denen war meistens alles grau und kompliziert, aber das erschien einem zumindest authentisch. Vielleicht empfindet man „The Florida Project“ ja deswegen wie ein Wunder, weil hier die ursprüngliche Erfahrung, vom Kino betört, berauscht und entführt zu werden, mit der späteren, aufklärerischen, zusammenfällt. Man muss 70 Jahre in der Filmgeschichte zurückreisen, bis zum italienischen Neorealismus, um etwas zu finden, bei dem sich der Wahrnehmungstaumel ebenso allein dem empathischen Blick auf das Soziale, Wirkliche und Alltägliche verdankt.

Regisseur Sean Baker lässt sein spätes, amerikanisches Echo auf diese Art des humanistischen Kinos in einer Gegend in Florida spielen, die einem zunächst krude und irreal vorkommt. Sie ist von Gewalt, Verwahrlosung, Prostitution und Resignation geprägt, doch man bekommt sie aus der Perspektive von Kindern präsentiert, die es als vollkommen normal empfinden, unter solch desolaten Verhältnissen aufzuwachsen. Sie nehmen ihren Heimatort, der direkt an den größten Vergnügungspark der Welt, das Walt Disney World Resort, angrenzt, nicht wie eine künstlich aufgeputzte Transitbrache wahr, sondern wie einen Abenteuerspielplatz mit knallbunten Eisdielen, leer stehenden Häusern und gigantischen Parkplätzen. Auch die Motelanlage, in der sie leben, ist für sie keine Zufluchtsstätte für die Ausgenutzten und die Abgewrackten aus der lokalen Unterschicht – sondern ein lila leuchtendes Puppenhaus. Ein willkommener Trost, um zu vergessen, dass einem die Tore zu dem magischen Märchenreich mit den hohen Eintrittspreisen versperrt bleiben.

Besonders im ersten Drittel des Films ist die Kamera fast immer am Boden. Von dort schauen Moonee, Scooty und Jancey, die sich allesamt im frühen Volksschulalter befinden, wie Riesen aus, deren Welt sie an Größe noch überragt. Man bemerkt schnell, dass Baker die Regie teilweise seinen jungen Laiendarstellern überließ. Sie geben vor, wo es lang geht. Dadurch fühlt sich alles freier an als im üblichen Erzählkino, losgelöster vom Plot. Man taumelt und wirbelt herum, wird von spontanen Affekten des Staunens durch den Raum geleitet. Als Zuschauer fühlt man sich dadurch in die Rolle des Spielkameraden versetzt. Die Umgebung wird nie erklärt, sondern erkundet. Und die beiden volljährigen Hauptcharaktere bloß vorsichtig ertastet, statt vollständig erfasst.

Ohne falsches Mitleid

Die erst 22-jährige Mutter von Moonee, Halley (Bria Vinaite), dröhnt sich ständig zu. Mit ihrer Tochter pflegt sie ein freundschaftliches statt autoritäres Verhältnis. Über beide wacht voller Fürsorge und Nachsicht der väterliche Motelmanager Bobby (großartig: Willem Dafoe), der unter großer Mühsal den Betrieb im Alleingang schupft. Halley nutzt seine Gutmütigkeit zwar regelmäßig aus, und die kleinen Rotzlöffel kosten ihn alle Nerven. Aber Bobby kann nicht anders als zu helfen, wenn sich sein Gegenüber in einer Notlage befindet. Zudem moralisiert und belehrt er nicht – was ihn nachgerade zu einem Double des Regisseurs macht, der ebenfalls ohne jede Arroganz oder falsches Mitleid auf seine Figuren blickt.

Trotz dieser kompensatorischen Samariter-Figur und der grellen Farben, in denen der Handlungsschauplatz erstrahlt, lässt Baker aber nie Zweifel daran aufkommen, dass er ein handfestes Brennpunktmilieu porträtiert. Dabei arbeitet er mit Andeutungen und Lücken, die den Verklärungen und Auslassungen in der Wahrnehmung der Kinder ähneln. Wobei es Baker hoch anzurechnen ist, keine Sekunde der Verführung zu erliegen, das Geschehen ins Plakative, Fatalistische oder Melodramatische kippen zu lassen (obwohl es sich so oft anbieten würde). Sein Zugang ist hochsensibel, aber kein bisschen sentimental. Und das im Guerilla-Verfahren gedrehte Finale atemberaubend. Die letzte Einstellung: Wie ein Disney-Film!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2018)