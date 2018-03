Russland-Filme: Kein Aufatmen nach Stalins Tod

Sollen wir nachschauen, was passiert ist?“, fragt ein Wachmann den anderen, als sie in Stalins Arbeitszimmer einen dumpfen Plumps vernehmen. „Sollst du die Klappe halten, bevor du uns beide ins Grab bringst?“, zischt der Zweite, ohne sich nach dem Fragenden umzudrehen. Drinnen liegt Josef Wissarionowitsch, der großer Führer der UdSSR, zuckend und röchelnd in einer Harnlache, niedergestreckt von einem plötzlichen Schlaganfall. Die erdrückende Atmosphäre aus Angst und Argwohn, die der Gewaltherrscher in seinem Land geschaffen hat, wird ihm selbst zum Verhängnis.

Im Grunde fußt „The Death of Stalin“, Armando Iannuccis schwarzhumorige Sowjet-Satire, fast zur Gänze auf dieser Ironie. In einer späteren Szene wird die Suche nach einem Medikus für den siechen Diktator von dem Umstand erschwert, dass die meisten Doktoren den Säuberungsaktionen gegen die „Ärzteverschwörung“ zum Opfer gefallen sind – einer von Antisemitismus befeuerten Fiktion aus Stalins Paranoiafeder.

Stalin sieht einen Cowboyfilm

Iannucci, ein auf spitzzüngige Politpossen (z. B. „Veep“ oder „The Thick of It“) spezialisierter Schotte, wagt in seinem jüngsten Werk einen Balanceakt: Auf Basis eines französischen Comics („La mort de Staline“ von Fabien Nury und Thierry Robin, 2010) will er die dunklen Seiten russischer Geschichte mit Humor zur Kenntlichkeit entstellen. Also macht er Witzfiguren aus der Nomenklatura, desavouiert sie mit Unterstützung toller Charakterdarsteller als machtgeile Hampelmänner. Malenkow (Jeffrey Tambor), Molotow (Michael Palin), Beria (Simon Russell Beale) und Chruschtschow (Steve Buscemi – auf Ebenbildlichkeit legt die Besetzung keinen Wert) lassen Stalins Spleens (nach dem Abendessen noch einen Cowboyfilm!) pflichtschuldig über sich ergehen, lachen gemeinsam über seine schlechten Witze. Doch als der Oberboss ins Gras beißt, geht es umgehend an den Erbfolgekrieg. Wer wen aussticht, ist eine Frage der besseren Intrige.

Dabei steht jeder der vier für einen Typus der sowjetischen Politkaste: Molotow ist der streng Parteitreue, Malenkow der willensschwache Opportunist, Chruschtschow der pragmatisch-gewiefte Reformer – und Beria die monströse Fratze des Großen Terrors, der Gefangene zum Privatvergnügen foltert und vergewaltigt.

Die Grausamkeit solcher Details schneidet sich mit dem bemüht lockeren Sitcom-Tonfall des restlichen Films, der generell nur bedingt geglückt ist. Im westeuropäischen Kontext gibt es wohl nicht allzu viele Menschen, denen er Neues über Stalins heuchlerisches und brutales Regime eröffnen wird. Liest man ihn hingegen als allgemeinere Politgroteske (dass die Schauspieler im Original auf jedweden Akzent verzichten und stattdessen keppeln, wie ihnen der britische oder amerikanische Mund gewachsen ist, erleichtert das), tappt er in die gleiche Zynismusfalle wie Iannuccis Diplomatiedemontage „In the Loop“, die die Bevölkerung nur als manipulierbare Masse zu inszenieren wusste und bei aller Kritik an systemischen Missständen ziemlich scharf auf die sardonische Schlagfertigkeit arglistiger Staatenlenker war – bezeichnenderweise kommen die bissigsten Sager in „The Death of Stalin“ aus Berias Mund.

Zensur in Russland

In Russland, wo der Stalin-Kult nach wie vor fröhliche Urständ feiert und jährlich ein „Tag der Tschekisten“, sprich Mitarbeiter der Sicherheitsorgane, begangen wird, hätte der Film viel mehr Subversionspotenzial. Dass er dort für seine „Verspottung der sowjetischen Vergangenheit“ verboten wurde, überrascht kaum.

Nicht verboten wurde „Loveless“, der neue Film von Andrei Swjaginzew. Der russische Ministerpräsident, Dmitrij Medwedjew, hat dem Regisseur sogar zum Gewinn des Jurypreises bei den jüngsten Filmfestspielen in Cannes gratuliert.

In „Loveless“: Vorzeichen der Krim-Krise

Keine Selbstverständlichkeit: Swjaginzews vorgängige Arbeit, „Leviathan“, war eine geharnischte Politparabel über Machtmissbrauch und Korruption, die in seiner Heimat für Kontroversen sorgte. Auch sein jüngstes Werk zeichnet kein schmeichelhaftes Russland-Bild. Doch diesmal ist der Fokus enger, es geht mehr ums Private, um Familie, das Politische bleibt bewusst peripher.

Im Zentrum steht ein Hausstand, gegen den sich das toxische Partnergespann aus Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“ ausnimmt wie ein regelrechtes Traumpaar. Kein Wort, das nicht darauf abzielt, den anderen zu verletzen, die Luft in der gemeinsamen Wohnung zum Schneiden dick. Die beiden Moskowiter stehen kurz vor der Scheidung, haben auch schon neue, glückverheißende Gspusis, einziges Problem ist der zwölfjährige Sohn, den sie kaum als Lebewesen wahrnehmen. Irgendwann hält es dieser nicht mehr aus und stiehlt sich davon. Erst im Lauf der Suche wird den Eltern bewusst, was sie angerichtet haben.

Mit enormer ästhetischer Präzision stanzt dieser Film das beizende Porträt eines Ego-Universums, welches – da wären wir wieder – von Angst und Argwohn geprägt ist: Der Arbeitsplatz des Vaters, eine moderne Firma mit streng russisch-orthodoxem Verhaltenskodex, die Großmutter des flüchtigen Buben, die im Provinz-Nirgendwo in ihrer eigenen Menschenfeindlichkeit mariniert, all das hängt zusammen.

Nur ein No-Nonsense-NGO-Suchtrupp vermittelt die Ahnung einer Alternative zum ewigen Albtraum. In Cannes schien der schwarzmalerische Gestus des Films niederschmetternd bis zum Abwinken. Abseits des Festivaltrubels treten die Absichten Swjaginzews deutlicher hervor. „Loveless“ ist ein gleichermaßen kunstvolles wie drastisches Lehrstück, klassisch in seiner Moral, progressiv in seiner Politik: Mehr Liebe braucht die Welt, wer das nicht begreift, muss die Konsequenzen tragen – doch die Welt muss diese Liebe erst zulassen.Und solang die Medien Gift, Galle und Feindbilder spucken (die Handlung ist 2012 angesiedelt, die Krim-Krise wartet um die Ecke, ihre Vorzeichen geistern bereits durch den Äther), sieht es damit eher schlecht aus.