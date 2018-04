„Lucky“: Hommage an eine US-Filmlegende

Morgens erst einmal eine Zigarette. Dann dreht er das Radio auf und schlüpft zu den Klängen von Mariachi-Musik in seine Schlapfen. Katzenwäsche, Zähneputzen, Trockenrasur, ein Glas kalte Milch. Zum Warmwerden ein paar einfache Yogaübungen, dafür wird der Frühstückstschick im Aschenbecher zwischengeparkt. Hemd und Jacke, Cowboyhut und Cowboystiefel, so kann man sich blicken lassen. Die Tür geht auf, er tritt ins Licht. Und erst jetzt, vor dem wolkenlosen, strahlend blauen Himmel Arizonas, erscheint sein Gesicht – zeitgleich mit seinem Namen, der in großen gelben Lettern unten eingeblendet wird: Harry Dean Stanton. Der Auftritt eines Stars, einer uramerikanischen Legende.

Dieser Mann, sagt das Bild, hat sich „top billing“ mehr als verdient – also die prioritäre Erwähnung im Vorspann, zulasten aller Schauspielreservisten. Die Ironie ist, dass Stanton Zeit seines Berufslebens, fast sechs Dekaden lang, ein ebensolcher Reservist war. Er spielte einen FBI-Agenten im zweiten „Paten“, ein Monsteropfer in „Alien“, den Saulus in „Die letzte Versuchung Christi“. Hollywoods Autorenfilmer von Monte Hellman bis David Lynch schätzten ihn als Mensch – und als einnehmende Verkörperung abgehärmter Menschlichkeit: hagere Gestalt, müde Augen, sackende Mundwinkel. Meist verlieh er Filmen und Serien (über 200 an der Zahl) von den Rändern her Authentizität, auch nach einer bemerkenswerten Hauptrolle in Wim Wenders' Achtziger-Roadmovie „Paris, Texas“ rückte er selten ins Rampenlicht. Diesen Missstand hat John Carroll Lynch, selbst ein viel beschäftigter Nebendarsteller, mit „Lucky“ korrigiert. Gerade noch rechtzeitig: Stanton starb im Herbst, er wurde 91 Jahre alt.

„Lucky“ ist die Hommage eines Fans, eine Würdigung, aber auch der Versuch, eine Art Stanton-Essenz zu destillieren, die auch Uneingeweihte auf den Geschmack bringen könnte, eine Verdichtung der Aura und Lebensphilosophie eines Charakterdarstellers und Darstellercharakters in Spielfilmform. Auch wenn die Hauptfigur „Lucky“ heißt, denkt man immer an Harry, schon die eingangs beschriebene Morgenroutine weckt die Vorstellung eines Porträtfilms.

Gastauftritt von David Lynch

Harry lebt ein einfaches Leben im US-Kleinstadtidyll, wo jeder jeden kennt und gerne sieht: morgens Kaffee und Kreuzworträtsel im sonnigen Diner, abends eine Bloody Mary in der örtlichen Bar voller freundlicher Käuze (darunter David Lynch in einem amüsanten Gastauftritt). Begegnungen und Gespräche wechseln sich ab. Der sanfte Zyklus aus Repetition und Variation erinnert an Jim Jarmuschs letzte Arbeit, „Paterson“ – nur ist der Protagonist hier etwas mürrischer.

Eines Tages verliert Lucky das Bewusstsein. Der Arzt versichert ihm, er sei trotz hohen Alters und Zigarettenkonsums erstaunlich gesund. Doch der Tod hat angeklopft. Und mit ihm die Frage, was kommt und was der Sinn der ganzen Sache war, denn an Gott hat Lucky nie geglaubt. Ein Zweifel schleicht sich ein, der Keim einer End-of-Life-Crisis. Gequält liegt der Greis – der zuvor gar nie greisenhaft wirkte – im Bett, Johnny Cashs Cover von Will Oldhams Depressionsballade „I See A Darkness“ deckt ihn zu.

Doch so kurz vor Schluss lässt sich jemand mit Spitznamen Lucky nicht unterkriegen. Aus dem Tief heraus führen weitere Begegnungen und Gespräche. Dabei versucht der Film, Nihilismus und Optimismus zu versöhnen, wenn sich ein Veteran an einen Hoffnungsschimmer im Grauen des Pazifikkriegs erinnert. Oder das „alte“ mit dem „neuen“ Amerika, wenn Lucky mit einer schwarzen Kellnerin kiffend einen Liberace-Auftritt im Fernsehen genießt. Einst hielt er den Piano-Entertainer für eine „extravagante Schwuchtel“, doch heute weiß er: Eigentlich hat er nur nicht gut genug zugehört.

Ein bisschen behauptet ist das alles, ein bisschen preziös, aber dennoch sympathisch und berührend in seiner episodischen Schlichtheit. Am Ende wechselt der rüstige Held ein paar wissende Blicke mit einem alten Kaktus, als wären sie Seelenverwandte: Stolz und genügsam, etwas widerborstig, allein, ohne einsam zu sein. Dann lächelt er ein letztes Mal in die Kamera. Bis dahin haben ihn wohl selbst jene Zuschauer ins Herz geschlossen, die noch nie etwas von Harry Dean Stanton gehört haben.

Am 6. April startet „Lucky“, der heuer die Viennale eröffnete, regulär in Österreich – unter anderem, ergänzt von einem kleinen Stanton-Schwerpunkt, zur Neueröffnung des Filmhaus-Kinos am Spittelberg, das nun zweite Spielstätte des Wiener Filmcasinos ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)