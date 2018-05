Todesfallen im Film: Am besten, man geht zu Fuß

Es ist ein unerschütterlicher Gründungsmythos der siebten Kunst: Bei Vorführungen eines der allerersten Kinofilme, „L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat“ von den Gebrüdern Lumière, sollen sich im Jahr 1895 immer wieder stürmische Szenen abgespielt haben. Zuschauer sahen den titelgebenden Zug aus dem rechten oberen Leinwandeck näher kommen, größer und größer werden, schneller und schneller auf sie zurasen – und brachen spornstreichs in Panik aus. Manche verließen fluchtartig den Saal, andere warfen sich schreiend zu Boden, um der imaginären Gefahr auszuweichen. Was für ein Spektakel, was für ein Triumph für das neue Medium! Falls es keine Übertreibung ist: Die tatsächliche Intensität besagter Publikumsreaktionen (die von zeitgenössischen Berichterstattern mit reißerischem Überschwang kolportiert wurden) steht nach wie vor zur Debatte. So oder so – der Glaube an die Illusionsmacht des Films fand in ihnen ein kraftvolles Sinnbild.

„Speed“. Im Bus geht die Bombe hoch, wenn die Geschwindigkeit sinkt. – (c) Beigestellt

Technik-Unterwerfung. Dass es gerade eine Lokomotive war, die hierbei als Vorbote einer neuen Weltwahrnehmung für Aufruhr sorgte, passt wie die Faust aufs Auge. Die Erfindung der Eisenbahn steht wie nur weniges für die massiven Umwälzungen menschlicher Raum- und Zeiterfahrung, die Industrialisierung und Moderne in Gang setzten. Etliche Kulturtheoretiker haben das Naheverhältnis zwischen Lok und Kinoapparat, dem ästhetischen Erlebnis des Fensterblicks während der Zugfahrt und den zuckenden Schnittgewittern der Lichtspiele notiert. In seiner wegweisenden „Geschichte der Eisenbahnreise“ bezeichnet der deutsche Historiker Wolfgang Schivelbusch Personenzüge als „maschinelles Ensemble“, das dem Reisenden einen „panoramatischen Blick“ eröffnet – mit dem Abteilfenster als Rahmung, in der sich blitzartig unterschiedlichste Landschaftseinstellungen abwechseln. Dieses Schnellschussdefilee abgehackter Eindrücke zeichnete die abrupten Szenenwechsel des Kinos vor; beides entsprach den Sehgewohnheiten reizüberfluteter Großstadtbewohner.

Was aus heutiger Sicht, abgestumpft vom fragmentierten Signalbombardement des Internetzeitalters, harmlos erscheint, muss damals in seiner Schroffheit schockiert haben. Ebenso wie die neuen Transportmittel selbst: Die Eisenbahn, ein dampfschnaubendes Ungetüm mit der Zugkraft mehrerer Pferde, barg das Versprechen einer mobilen Zukunft – aber auch die Verunsicherung einer Unterwerfung unter den geheimen Willen der Technik, jener „Gewalt, die, unabhängig von der äußeren Natur, sich gegen diese durchsetzt“, wie Schivelbusch schreibt.

„Strangers on a Train“. Ein Tennisstar wird in ein Mord­komplott verwickelt. – (c) Beigestellt

Die Avantgardisten (sprich Fortschrittsenthusiasten) unter den Filmemachern suchten diese Angst zu überwinden. In seiner hyperkreativen Experimentaldoku „Der Mann mit der Kamera“ (1929) lässt sich der Sowjet-Regisseur Dsiga Wertow todesmutig von einem Zug „überfahren“ – und den Zuschauer gleich mit. Der Trick: Ein paar schnelle Schnitte und eine Kameragrube zwischen den Gleisen. Sein Kollege Alexander Medwedkin tuckerte in den 1930er-Jahren mit einem „Film-Zug“ durch die russischen Kolchosen, Kinogerät im Gepäck, um im Verbund mit der Bevölkerung Dokumente der Kollektivierung zu produzieren: Die Waggons dienten dabei als Labor und Studio.

Akrobatische Meisterleistungen. Und obwohl sich die Menschheit sehr bald an die Eigenheiten ihrer fahrbaren Untersätze gewöhnte, ließ sich ein Rest von unbewusster Ungewissheit niemals abschütteln – wofür das Kino bis heute Beweise liefert. Nicht nur Züge, auch Autos, Busse, Schiffe, Flugzeuge, Raketen, selbst Fahrstühle und Rolltreppen werden wiederholt zum Schauplatz filmischer Katastrophen, zu heimtückischen Todesfallen, die entweder von bösen Mächten instrumentalisiert werden oder ganz von selbst Unheil über die ihnen ausgelieferten Benutzer bringen. Zunächst vermengt sich das Gefahrenpotenzial noch mit Ermächtigungsfantasien, wie im Stummfilmklassiker „The General“, in dem sich der große Körperkomiker Buster Keaton als Johnnie mit seinen Feinden eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf Schienen liefert. Anmutig über die Dächer des Dampfrosses hoppelnd, vollführt er akrobatische Meisterleistungen. Nichtsdestotrotz endet die Abenteuerfahrt mit einem feurigen Brückenkollaps – kein Bild, das ein übermäßiges Sicherheitsgefühl vermittelt.

„Non-Stop“. Ein Übeltäter übernimmt im Airbus die ­Kontrolle. – (c) Beigestellt

Später entwickelt sich die Vorstellung des führerlosen Zuges zu einem beliebten Thrillermotiv: Ob in Andrei Konchalovskys „Runaway Train“, in dem zwei flüchtige Gefängnisinsassen auf einer ungezügelten Diesellok stranden, oder in Tony Scotts „Unstoppable“, in dem ein Güterzug mit explosiver Ladung und stetig steigender Geschwindigkeit auf eine Stadt zusteuert. Beide Filme bieten beachtliche Action im Rausch der Beschleunigung, können aber auch als Parabeln über die Machtlosigkeit ihrer unterprivilegierten Hauptfiguren (Ex-Häftlinge, Bahnmitarbeiter) in der Ära des Turbokapitalismus gelesen werden. Eine Metapher, die das Sci-Fi-Epos „Snowpiercer“ ganz buchstäblich bemüht: Dort ist ein unaufhaltsamer Schnellzug die letzte Bastion der Menschheit in einer unwirtlichen Frostwüste. Vorn lebt die Oberschicht in Saus und Braus, hinten nagt das Lumpenproletariat an Kakerlakenriegeln.

Keine Ausstiegsmöglichkeit. Ob man dem Zug selbst vertraut oder nicht: Selbst tadellos funktionstüchtige Gefährte bergen Paranoia-Potenzial. Allein schon deshalb, weil man darin ohne Ausstiegsmöglichkeit durch die Pampa donnert, auf engem Raum gefangen mit wildfremden Menschen. Kann man ihnen vertrauen? Wer sind sie eigentlich? Fälle wie der Anschlag auf einen TGV, der im August 2015 von Amsterdam nach Paris unterwegs war, schüren zudem Furcht vor Terroristen. Clint Eastwoods „The 15:17 to Paris“ dramatisiert das Ereignis, die US-Soldaten, die den Attentäter damals überwältigten, spielen sich selbst. Eine Heldengeschichte, die trotz Realitätsgrundierung rückverweist auf Zug- und U-Bahn-Entführungsthriller wie „Alarmstufe: Rot 2“ und „Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 1-2-3“. Dort wird die Angst vor dem unbekannten Sitznachbarn auf überzeichnete Buhmänner ausgelagert. Anderes passiert im südkoreanischen Horrorblockbuster „Train to Busan“: Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie verschanzen sich Überlebende in einem Hochgeschwindigkeitszug. Während Untote um Einlass ringen, spitzt sich die Lage im Waggonbunker zu.

„Steig. Nicht. Aus!“. Für Wotan Wilke Möhring wird das Auto zum Gefängnis. – (c) Beigestellt

Subtiler geht es Alfred Hitchcock an. In „Strangers on a Train“ wird ein Tennisstar zwischen zwei Stationen von einer Zufallsbekanntschaft missverstanden und in ein Mordkomplott verwickelt. Die Welt des Hollywood-Suspense-Meisters kennt kein Pardon: Es reicht schon aus, zur falschen Zeit im Speisewagen zu sitzen, um sich in die Bredouille zu bringen. Derzeit versucht der Spanier Jaume Collet-Serra lautstark in Hitchcocks Fußstapfen zu treten, seine Filme mit Liam Neeson bieten Holzhammer-Verschwörungsspannung: Ob der rechtschaffene Jedermann nun im Airbus von Übeltätern sekkiert wird („Non-Stop“) oder im Pendlerzug („The Commuter“) – am Ende fliegt alles in die Luft.

Wer sich nun vorgenommen hat, Züge in Zukunft zu meiden, sei gewarnt: Dem Kino zufolge sind andere Transportmittel nicht sicherer. Im Bus könnte eine Bombe versteckt sein, die hochgeht, wenn das Tempo sinkt („Speed“). Kreuzfahrtschiffe gehen auf Kollisionskurs mit Öltankern („Speed 2“) oder Eisbergen („Titanic“). Auch im Rettungsboot gibt’s keine Ruhe, wenn die Passagiere sich nicht leiden können („Lifeboat“), und Autos vermögen zum Gefängnis zu werden, wie der aktuelle deutsche Thriller „Steig. Nicht. Aus!“ demonstriert.

Wenn es im Fahrstuhl spukt. Lkws sind entweder mit Nitroglyzerin beladen („Lohn der Angst“) oder werden zu Raubtieren des Highways („Duell“). Dass Fluggeräte in erster Linie dafür gemacht sind, vom Himmel zu stürzen, braucht man ohnehin nicht weiter auszuführen, und von den Tücken der Gondelbahn kann selbst James Bond ein Lied singen („Moonraker“). Was bleibt da noch? Der Fahrstuhl? Er könnte von einer künstlichen Intelligenz besessen sein und einen mir nichts, dir nichts aus dem 87. Stock spucken, wie es im wahrhaft dementen Aufzugsgrusel „Down“ geschieht. Es wird also stimmen, was der Volksmund sagt: Wer zu Fuß geht, lebt gesünder – solange keine Bananenschalen am Boden liegen.

Tipp „The 15:17 to Paris“ von Clint Eastwood. Die ­Soldaten Spencer Stone und Alek ­Skarlatos sowie der Student Anthony Sadler spielen sich selbst. Seit April im Kino. „Steig. Nicht. Aus!“, ­deutscher Thriller, Regie: Christian Alvart. Seit April im Kino.

("Die Presse", Kulturmagazin, 13.04.2018)