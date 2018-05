Architekturtage: Projektor, Plot und Parkgarage

Architektur selbst, das ist und produziert ja auch ein Bild. Oft kann man sogar rundherum gehen, es von allen Seiten betrachten, hi­­neinschlüpfen und von innen wieder he­rauswinken. Die Architekturtage in Österreich bemühen sich regelmäßig, und dieses Jahr wieder, ein paar der Bilder zurechtzurücken, die man sich von Architektur ganz allgemein und landläufig macht. Vor allem, wenn man sich von Architektur nur insoweit betroffen fühlt, dass man in ihr aufwacht und danach in ihr arbeiten muss. Doch gerade die Architekturtage machen klar: Architektur betrifft nicht nur, „Architektur bewegt“ sogar. Und genauso lautet das Motto der Architekturtage 2018. Dafür haben die Kuratoren die Bilder, die man sich von Architektur machen kann, vervielfältigt, sogar auf bis zu 24 Bilder pro Sekunde – ein ganz schönes Tempo für etwas, das im Regelfall als relativ statisch wahrgenommen wird.

Martin Grabner, Assistent am Institut für Städtebau der TU Graz, kümmert sich im Haus der Architektur in Graz um das Programm. Und diesmal hat er sich dem Motto entsprechend einen Ko-Kurator geholt, den Filmemacher Hans-Dieter Edler. Gemeinsam haben sie auch schon einen Film realisiert – gezeigt wird er in der Dependance des Architekturfestivals in Maribor, im dortigen Haus der Architektur: „Transforming Urban. Tel Aviv“. Grabner und Edler porträtierten dabei den öffentlichen Raum, der in Tel Aviv schlagartig vom hektischen Verkehrsraum zum Raum des kontemplativen Spaziergangs werden kann. Dann nämlich, wenn das höchste jüdische Fest, Jom Kippur, die Stadt auf gemächlich, entspannt und völlig ruhig schaltet.

Filmparcours. In Graz fächert ein vielfältiges Filmprogramm, organisiert vom Haus der Architektur, Aspekte der Beziehung von Architektur, Stadt und ihrer Repräsentation im Film auf. Grabner und Edler legen dafür am 8. und 9. Juni das Thema des öffentlichen Raums als inhaltlichen roten Faden genau dorthin, wo es relevant wird: eben in den öffentlichen Raum. Oder zumindest in Räume, die öffentlich zugänglich gemacht werden. So erreicht der Diskurs, filmisch verarbeitet, endlich den Ort der Auseinandersetzung, wo Fragen ausverhandelt und ausgefochten werden, wie etwa: Wem gehört der öffentliche Raum? Und wer nimmt ihn in Anspruch? Wer soll? Wer hat noch nicht? So spannt sich ein Filmparcours quer durch die Stadt, dem das Publikum folgen kann. Wie Architekten und Aktivisten um den öffentlichen Raum ringen – Bilder davon werfen auch die Projektoren unter dem Dach des Kaufhauses Kastner & Öhler an die Wand. Aber auch in der ältesten Parkgarage der Stadt unter dem An­dreas-Hofer-Platz.

En passant wird entlang des Tagesprogramms auch der Architektursommer im Haus der Architektur eröffnet, bevor die bewegten Bilder an besonders brisanten Plätzen vorbeilaufen, an denen täglich gerungen wird, wer was in Anspruch nehmen darf. An der Wand des Forum Stadtpark wird dann „Citizen Jane: Battle for the City“ gezeigt (Freitag, 8. Juni). Eine Dokumentation über die Aktivistin Jane Jacobs, die in den 1960er-Jahren auf Konfrontation mit dem Auto-gläubigen Stadtplaner Robert Moses ging und für eine Stadtplanung nach menschlichem Maßstab eintrat. Andere Etappen entlang der inhaltlichen Linie sind dafür nicht länger als ein paar experimentelle Kurzfilme, die etwa in der Parkgarage gezeigt werden. Jane Jacobs Thema ist auch hier dabei, dafür aber in ganz anderer Form und in der Ästhetik eines Ego-Shooter-Games, das vor dem Trump Tower in New York endet, erzählt Martin Grabner. Sogar die eine oder andere filmische In­stallation haben Martin Grabner und Hans-Dieter Edler angedacht, verraten sie. Darunter eine, die eine ganz andere Qualität des öffentlichen Raums feiern soll: dass man in ihm so trefflich schimpfen kann. Wenn alles klappt, würden die Kuratoren gern Thomas Bernhard schimpfen lassen, am liebsten von einem Fenster herab in den Straßenraum. Material dafür hätten sie genug, schließlich hatte Thomas Bernhard für so einige Städte abfällige Urteile übrig.

Auf dem Dach. Der Parcours in Graz beginnt mit „The Competition“, einer Dokumentation über den Neubau des National Museum of Art in Andorra. Nach den experimentelleren Bildern in der Garage führt der Weg hinauf ins Dachgeschoß des Kaufhauses Kastner & Öhler, dort wird der „Der Gruen-Effekt“ gezeigt, über Victor Gruen, der als mentaler Vater des Shoppingcenters gilt. Auch so ein Thema, das gerade in Graz stets ein wenig glüht und knistert. Schließlich gehört die Umgebung von Graz zu den am stärksten zersiedelten Regionen Österreichs. Und das Shoppingcenter Seiersberg zu den größten des Landes.

