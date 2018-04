Neuer Trailer zu "Solo - A Star Wars Story" veröffentlicht

Im Februar wurde beim Superbowl der erste Trailer zum Spin-Off der Star-Wars-Reihe gezeigt. Der Film wird den Titel "Solo - A Star Wars Story" tragen. Der Titel war auf jeden Fall aufschlussreicher als der erster Filmclip. Nun gibt es für Star-Wars-Fans ein bisschen mehr Diskussionsstoff.

Die Welt rund um Darth Vader, Yoda und Prinzessin Leia ist groß und setzt im Originalfilm mitten in der Geschichte ein. In den neuen alten Filmen wurden nach und nach die Vorgeschichten der Hauptcharaktere in den Mittelpunkt gestellt. In "Solo - A Star Wars Story" geht es wie unschwer zu erraten ist, um Han Solo.

Dessen Vergangenheit beginnt wenig glamourös und heldenhaft, wie sie dann in den ursprünglichen Filmen erzählt wird. Gespielt wird der junge Solo von Aiden Ehrenreich und auch die Beziehung zu Lando Calrissian (Das Imperium schlägt zurück) wird thematisiert. Fehlen darf natürlich auch der haarige Begleiter nicht, Chewbacca. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens ist er laut Trailer bereits 190 Jahre alt.

Ebenfalls mit von der Partie sind Woody Harrelson als Beckett. Ein Dieb und auch Vaterfigur für Han Solo. Game-of-Thrones-Star Emilia Clarke spielt Qi'ra, die Jugendfreundin. – (c) Lucasfilm

Auch der Termin soll laut Gizmodo schon feststehen. Am 25. Mai 2018 soll die Premiere von "Solo - A Star Wars Story" über die Kinoleinwand flimmern.

(bagre)