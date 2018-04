Steven Spielberg geht mit "Blackhawk" ins Comic-Genre

Erfolgsregisseur Steven Spielberg (71), Schöpfer von Kinoklassikern wie "E.T." und "Indiana Jones", wagt sich erstmals an einen Superheldenstoff aus dem DC Comics-Universum. Wie das Studio Warner Bros. am Dienstag mitteilte, wird Spielberg mit seiner Firma Amblin Entertainment das Action-Abenteuer "Blackhawk" produzieren. Möglicherweise führt der Oscar-Preisträger auch selbst Regie, heißt es.

Der legendäre Verlag DC Comics ist durch Figuren wie Batman, Superman und Wonder Woman bekannt. Die Blackhawks-Charaktere tauchten Anfang der 1940er Jahren auf. Es handelt sich um eine fiktive Gruppe von Piloten, die während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazis kämpften.

Das Drehbuch liefert der US-Autor David Koepp, der zuvor schon Vorlagen für Spielberg-Hits wie "Jurassic Park", "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" und "Krieg der Welten" schrieb.

Spielberg brachte zuletzt für Warner Bros. das Science-Fiction-Epos "Ready Player One" in die Kinos. Derzeit laufen die Vorbereitungen für seinen fünften "Indiana Jones"-Film. Zu einem möglichen Drehstart von "Blackhawk" machte das Studio noch keine Angaben.

(APA/dpa)