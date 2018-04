„Stronger“: Wenn der Marathon zum Terror-Albtraum wird

Wenn man durch banale Schlüsselreize unentwegt in schmerzliche Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit zurückversetzt wird, ist das für Psychologen inzwischen ein klares Symptom für eine posttraumatische Belastungsstörung. Betroffene berichten zumeist von kurzen und unvermittelt auftauchenden Erinnerungsblitzen wie man sie in Form von Rückblenden-Schocks aus zahllosen Filmen über Kriegsheimkehrer kennt. Interessanterweise haben britische Forscher unlängst herausgefunden, dass in den Aufzeichnungen von Veteranen, die vor der Erfindung des Kinos in brutale Schlachtgeschehnisse verwickelt waren, jeder Hinweis auf mentale Mini-Flashbacks dieser Art fehlt.

Durch „Stronger“ gesellt sich nun erstmals das zivile Opfer einer Terrorattacke zu den Heimgesuchten. Jeff Bauman, 27 Jahre alt, ein Durchschnittskerl aus der Arbeiterklasse, erinnert sich in überklaren Bruchstücken an jenen einschneidenden Tag im April 2013, als er beim Boston-Marathon neben der Zielgeraden stand, um seine Ex-Freundin anzufeuern. Ein junger Mann mit Rucksack rempelte ihn in der Menge an – er prägte sich sein Gesicht ein. Dann gab es plötzlich einen Knall. Sekunden später einen zweiten. Die Brüder Dschochar und Tamerlan Zarnajew hatten nach dem Eintreffen der ersten Läufer zwei selbstgebastelte Bomben gezündet. Durch die Explosionen wurden drei Menschen getötet, 264 verletzt. Bauman gehörte zu den 14 Überlebenden, die wegen der am Boden platzierten Sprengsätze ihre unteren Extremitäten verloren.

Später wird man immer wieder in den Zeitabschnitt unmittelbar nach der Detonation zurückkatapultiert. Die Kamera wird den am Körper verbliebenen Rest seiner abgesprengten Beine anfangs nur zögerlich anschneiden, erst nach und nach ganz in den Kader nehmen. Genauso wie das Gesicht von Jake Gyllenhaal, der den Traumatisierten beeindruckend verkörpert. Sein leerer Blick des Entsetzens aus tiefdunklen Augen lässt an die Soldaten aus Dokumentar- und Spielfilmen denken, deren Mienenspiel im Bombenblitzlicht wie auf einem Foto erstarrt.

Bannerträger des Terror-Widerstands

Zugleich wird deutlich, dass Bauman ein Kind der zeitgenössischen Bilderkultur ist. Dass er mit Videospielen, Hollywoodfilmen und Sportübertragungen groß geworden ist. Als er im Spital erwacht und von einem Verwandten gefragt wird, wie es ihm geht, kritzelt er ihm scherzhaft Lieutenant Dan auf den Schreibblock, den Namen des fiktiven Kommandanten aus „Forrest Gump“, der auf einem Schlachtfeld in Vietnam seine Beine einbüßt. Dadurch, dass er den Behörden noch vom Krankenhausbett aus eine Beschreibung von einem der beiden Attentäter liefert, erklären ihn seine Landsleute kurzerhand zum Nationalhelden. Er wird zum Bannerträger von Boston Strong, wie die Bewohner der Ostküstenmetropole damals ihre Widerstandshaltung gegen den Terror tauften. Bei einem wichtigen Eishockeyspiel schwenkt er eine große Fahne mit dem Emblem der Bewegung. Bei einem prestigeträchtigen Baseballspiel wirft er im Trikot seiner Lieblingsmannschaft den ersten Pitch.

Dafür, dass er ohne fremde Hilfe die einfachsten Tätigkeiten nicht mehr vollrichten kann, interessiert sich außer seiner Freundin (ebenfalls großartig: Tatiana Maslany), die merklich unsicher ist, ob sie aus Liebe oder Schuldgefühlen wieder mit ihm zusammengekommen ist, niemand. Bauman wird nicht mehr als Mensch, sondern als Ikone angesehen. Ein Symbol zur Remoralisierung der Massen. Ein Marketinginstrument für PR-Leute. Ein VIP-Pass zu den Promis für die alkoholkranke Mutter. Ein Bild unter Bildern.

Selbstherrlicher Sternenbanner-Pomp

Irgendwann habe er sich benutzt gefühlt, gestand Bauman in seiner 2014 veröffentlichten Biografie, die dem Regisseur David Gordon Green als Vorlage diente. Deshalb sind die Sequenzen so ambivalent, die ihn auf patriotischen Großveranstaltungen zeigen. Man gewinnt den Eindruck, dass auf den Rängen ein Amerika zusammenkommt, das sich durch den selbstherrlichen Sternenbanner-Pomp auf den Show-Veranstaltungen vom Denken, Reflektieren und Sensibilisieren abhält. Andererseits leitet die öffentliche Zurschaustellung des fragmentierten Körpers von Jeff bei vielen einen Prozess der Versöhnung mit den Gespenstern des Irakkriegs aus. Oder dass sie schlicht zärtlicher auf ihre eigene Unvollkommenheit blicken.

Jeff hat keine Kontrolle darüber, was andere in seine ungewöhnliche Erscheinung hineinprojizieren. Oder wann und wie oft er von seinem fotografischen Gedächtnis gequält wird. Als er sich damit abfindet und unter erschwerten Bedingungen selbstständig zu werden beginnt, ist er nicht geheilt aber zumindest gestärkt. „Stronger“ ist mitreißendes Coming-of-Age-Kino auf höchstem Niveau. Allerdings hätte es aufgrund des zentralen Terror-Themas nicht geschadet, die Geschichte um eine politische Dimension zu ergänzen, statt sie bloß im Privatistischen und Amerikanistischen zu belassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2018)