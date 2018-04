Crossing Europe: Im Kino bleibt Europa jung

Das Crossing Europe ist kein Festival der großen Meisterwerke. Es ist ein Festival der kleinen Wunder. Seit seiner Gründung legt Intendantin Christine Dollhofer Wert darauf, jungem europäischem Kino eine Plattform zu bieten. Jung, das heißt zum einen: Unerfahren, noch nicht ganz ausgereift, auf der Suche nach einer originären Ausdrucksform. Aber es heißt genauso: Offen für Experimente, unvoreingenommen, kritisch, sensibel für politische Entwicklungen. Und es garantiert eine Unverbrauchtheit und Aktualität, die prestigeträchtigere Veranstaltungen oft vermissen lassen. Heute, Mittwoch, startet in Linz die 15. Ausgabe.

Dabei setzt sich der Wettbewerb traditionsgemäß aus Erst- und Zweitlingswerken zusammen. Die meisten Namen, die sich hier tummeln, sind unbekannt. Noch. Man erinnert sich: 2009 ritterte ein schwedischer Film mit dem Titel „De Ofrivilliga“ um den Crossing-Preis. Schon damals machten die präzise Bildsprache, das Gespür für soziale Verhaltenszwänge und der bitterböse Humor von sich reden. Der Regisseur hieß Ruben Östlund. Vergangenes Jahr gewann seine üppige Kunst- und Gesellschaftssatire „The Square“ die Goldene Palme in Cannes. Und Östlund ist bei Weitem nicht das einzige Mitglied des zeitgenössischen Kino-Kanons, das in Linz frühe Würdigung erfuhr.

Doch die Tauglichkeit fürs A-Festival-Parkett ist beim Crossing kein wesentliches Auswahlkriterium. Stattdessen zählen Authentizität und Spezifität: Filme, die den Fokus wie Stecknadeln in einer Landkarte auf konkrete Orte richten – und auf Geschichten, die zwar nur dort spielen können, aber überall verstanden werden. Der in Klagenfurt geborene italienische Filmemacher Edoardo Winspeare, dem das Festival heuer eine Werkschau widmet, dient sich als Exempel an: Seit 1996 nimmt er den Stiefelabsatz Apulien mit den Mitteln des Neorealismus unter die Lupe, um das Lebens- und Leidensgefühl der Gegend einzufangen – und weil er seinen Figuren keine Drehbuchblätter vor den Mund schiebt, müssen ihre Dialektwortgefechte manchmal auch für Landsleute untertitelt werden.

Dokus über Brexit und Burschenschaft

Der zweite große Gast ist die rumänische Produzentin Ada Solomon. Sie hat dem Arthauskino ihrer Heimat im Laufe der letzten Dekade zu einer ungeahnten Blüte verholfen – und war auch an Koproduktions-Hits wie „Toni Erdmann“ beteiligt. Gezeigt wird eine Auswahl der Marksteine ihrer Karriere. Solomons Präsenz erinnert daran, dass es beim Crossing auch um Vernetzung von Talenten und Förderern geht: Die Gegend rund um den Linzer OK-Platz vor dem Moviemento-Kino gerät eine knappe Woche lang zum wuselnden Begegnungsbiotop.

Wobei die Politik selten außen vor bleibt; weder im Gespräch noch in den Filmen. Im Programm finden sich etwa eine Doku über die Gesinnungskämpfe hinter dem britischen EU-Ausstieg („Brexitannia“) und ein Blick hinter die Kulissen jener Burschenschaft, die unlängst wegen des Liederbuch-Skandals in den Schlagzeilen stand (Germania). Zudem lassen sich Kuriositäten oder verschüttete Perlen der letzten Festivalsaison bestaunen: Etwa Serge Bozons schrullige Fantasy-Dramödie „Madame Hyde“ mit Isabelle Huppert als Lehrerin mit zwei Gesichtern, oder Sergei Loznitsas Dostojewski-Verfilmung „Die Sanfte“, ein kafkaesker Parcours durch den Wahnsinn der russischen Gegenwart. In der Genre-Sektion „Nachtsicht“ bricht sich indes das Unbewusste Europas Bahn: Hier werden Zombies zur Metapher für entrechtete Randexistenzen.

Einige Crossing-Premieren starten später bundesweit. Die Filme der „Nachtsicht“-Schiene lassen sich überdies beim Slash Einhalb (3. – 5. Mai) im Wiener Filmcasino nachholen, die Arbeiten von Edoardo Winspeare im Rahmen einer Kooperation mit dem Wiener Stadtkino (30. April – 3. Mai).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)