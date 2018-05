Putzig, diese Höhlenmenschen

Ein kleines, fruchtbares Tal in einem Meteoritenkrater, rundherum Ödnis. Hier haust, abgeschieden von der Welt, ein kleines Völklein, jagt Kaninchen und rätselt hin und wieder, um was es sich bei dem runden Ding handeln könnte, dem laut Höhlenmalereien die Ahnen so eifrig nachgelaufen sind. Ein kugelförmiges Kaninchen? Ach was, ein Fußball! Aber das entdecken Dug und die Seinen erst später.

Einstweilen droht Ungemach. Die Menschheit außerhalb des Kraters hat sich nämlich weiterentwickelt: Die Bronzezeit ist angebrochen. Und die reizenden Stop-Motion-Steinzeitler sitzen auf jeder Menge Erz. Also werden sie vertrieben und schauen traurig durch Stacheldraht auf ihre alte Heimat. Hier die Heimat. Dort der Fortschritt. Hier Selbstgenügsamkeit. Dort Neugierde und Entwicklung. Vertreibung, Flucht. Tja. Was steckt nicht alles in diesem Stoff. Was hätte man daraus machen können!

Hat man aber nicht. Stattdessen bauen Mark Burton, James Higginson (Drehbuch) und Nick Park (der Erfinder von „Wallace und Gromit“ führte Regie) darauf, dass die Steinzeitleute mit ihren unterschiedlichen Fellkostümen, ihren Knopfaugen und runden Nasen niedlich sind (sind sie!), dass wir es lustig finden, wenn ein Höhlenmensch Gitarre spielt (nun ja), ein Wildschwein aufs Handgelenk schaut, als befände sich dort eine Armbanduhr, und dass überhaupt die Vergangenheit der Menschheit frech durcheinandergewürfelt wird: Ein bisschen napoleonisches Gehabe, ein bisschen römische Dekadenz, dazwischen ein paar Keulen. Das ist ganz amüsant, aber ein bisschen beliebig, und nicht schräg genug, um als anarchisch durchzugehen. Da hilft auch eine Riesenente nichts.

Liga Bronze gegen FC Primitivo

Und auch nicht die Idee mit dem Fußballmatch. Es ist nämlich so: Statt mit Speeren aufeinander loszugehen, spielt man Fußball. Die bestens trainierte Liga Bronze mit ihren Stars (es gibt sogar Panini-Pickerln von ihnen!) tritt gegen die Anfänger vom FC Primitivo an. Doch das Steinzeitvolk hat einen Trumpf: „Wir haben uns! Gemeinsam sind wir stark!“, ruft Dug seinen Männern zu. Während die Panini-Stars nur den eigenen Schuss aufs Tor im Sinn haben, halten die Primitiven zusammen.

Die Botschaft lautet also: Gemeinsinn siegt, Egoismus verliert, im realen Leben und im Fußball. Das ist selbst für einen Kinderfilm ein bisschen wenig, und den Fußball hätte es dafür auch nicht unbedingt gebraucht. Wobei: Dass die Wiederholung von Szenen des Spiels mittels Stabpuppen passiert und dann plötzlich ein Krokodil auftaucht, das mit Würsten um sich schmeißt – das ist wirklich komisch.

