"Jupiter's Moon": Flüchtling, Christus, Superheld

Der Arzt traut seinen Augen nicht: Eben hat sich sein Patient noch sterbensmatt im Krankenbett gewunden, nun schwebt er einen halben Meter über dem Boden, eine Art Lazarus mit unsichtbaren Engelsflügeln. Blutstropfen gleiten durch den Raum und platzen auf dem Gesicht des frappierten Beobachters. Dies ist kein Gaukelwerk, sondern ein Zeichen des Himmels. Und dass es sich beim Schwebenden um einen Flüchtling handelt, kann kein Zufall sein.

Die Kugel eines panischen Polizisten

Eine ungewöhnliche, fast schon radikale Idee, die „Jupiter's Moon“, der jüngsten Kinoarbeit Kornél Mundruczós, zugrunde liegt: Statt eine naturalistische Fluchtpassion zu erzählen, hat der ungarische Regisseur einen Fantasyfilm gedreht, in dem ein Zwangsmigrant zum Superhelden mutiert. Wie Batman und Co. eignet auch ihm eine „Origin Story“, also eine einzigartige Entstehungsgeschichte: Im Grenzgebiet zwischen Serbien und Ungarn von der Kugel eines panischen Polizisten niedergestreckt, steigt Aryan (Zsombor Jéger) in die Lüfte, statt zu sterben – und kann fortan die Schwerkraft modulieren, ein Staatenloser im buchstäblichen Schwebezustand.

Es ist der Versuch, ein ernstes und politisch brisantes Thema mittels Genre und Spektakel für ein Kinopublikum aufzubereiten, das ihm sonst eher aus dem Weg gehen würde. Dem strittigen Auschwitz-Höllenritt „Son of Saul“, inszeniert von Mundruczós Landsmann László Nemes, nicht unähnlich: Beide Filme setzen auf Action, Intensität und Überwältigung – auch, um den Vorurteilen gegen „Holocaustfilme“ und „Flüchtlingsfilme“, die in Viktor Orbáns Ungarn noch stärker ausgeprägt sind als anderswo, Wind aus den Segeln zu nehmen. „Jupiter's Moon“ bietet trotz moderaten Budgets mitreißende Verfolgungsjagden, markante Spezialeffekte und imposante Plansequenzen – alles im Dienste eines Appells zur Empathie.

Das Problem ist nur, dass der Flirt mit Hollywood nicht weit genug geht. Mundruczó, auch als Theatermann erfolgreich (2014 war er bei den Festwochen zu Gast), hat am Ende wieder das gemacht, was ihn in den Aufmerksamkeitsradius von A-Festivals wie Cannes gehievt hat: eine symbolisch überfrachtete Hochkonzeptparabel, deren Sendungsbewusstsein sich kaum mit ihrem Genreanspruch vereinbaren lässt.

Es fängt schon damit an, dass Aryan im Grunde genommen gar nicht die Hauptfigur des Films ist. Er kommt zwar aus Syrien, spricht aber fast nur Englisch und wirkt seltsam unspezifisch – ein rechtschaffener Universalflüchtling, mehr Sinnbild als Mensch. Zur Identifikation lädt da eher der eingangs erwähnte Doktor namens Stern ein, überzeugend gespielt vom in Wien und Berlin ansässigen Georgier Merab Ninidse: ein Gefallener mit Alkoholproblem und Leichen im Keller, der sich mit der korrupten Welt, die ihn umgibt, arrangiert hat. Als er über Aryan stolpert und seiner Fähigkeiten ansichtig wird, kommt ihm zuerst einmal der Gedanke, diese auszubeuten: Kranke, die den Flüchtling fliegen sehen, halten Stern für einen Wunderheiler und zahlen ihm jede verlangte Summe.

Plumpe religiöse Symbolik

Doch irgendwann durchschaut Aryan seinen vermeintlichen Gönner – und dieser begreift, dass er seine persönliche Schuld so nie abbüßen wird. „Ich glaube an die Auferstehung Ungarns“, witzelt er anfangs noch vor Bibelverkäufern. Nun meint er es ernst: Wenn sein Land aus dem moralischen Morast emporsteigen will, muss es lernen, Opfer zu bringen – und in der Migrationskrise eine Chance erkennen, Haltung zu zeigen.

Die humanistische Botschaft hätte Kraft, wäre der Belehrungsgestus nicht so deutlich und die religiöse Symbolik nicht so plump: Zusehends erscheint Aryan als wundertätiger Christus mit Schusswundmalen, es fehlt nur noch der Heiligenschein. Als Projektionsfläche einer Erlösungsfantasie bleibt ihm wahre Heldenhaftigkeit verwehrt. Subversiver wäre eine Fortsetzung, die es vermutlich nie geben wird, in der Aryan gegen Superschurken kämpfen darf – oder den Avengers beitritt.