„Eine Abschiebung kostet 15.000 Franken“

Ein Schiff im Mittelmeer, ein Auffanglager in Apulien, ein Bunker in Bern – und ein italienisches Flüchtlingsmädchen, das 1945 einen Schweizer Buben verzauberte: In „Eldorado“ schildert Markus Imhoof, wie Geflohene nach ihrer Ankunft Mechanismen ausgesetzt werden, die ein würdiges Leben erschweren – und wie das erst neue Flüchtlinge schafft. Die Gesellschaftsanalyse wird von persönlicher Gedächtnisforschung ergänzt, die auf berührende Weise gemahnt, dass die Schweiz schon einmal mit Menschen auf der Flucht konfrontiert war. Die „Presse“ traf den Filmemacher zum Gespräch.



Die Presse: Sie verweben in „Eldorado“ Erinnerungen an Ihre Freundin Giovanna, die während des Zweiten Weltkriegs aus Italien floh, mit einer Reflexion der aktuellen Migrationskrise.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2018)