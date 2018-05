Terry Gilliam: „Das ist kein Film, das ist eine Krankheit“

Fast wäre auch die Premiere in Cannes gescheitert: Ein portugiesischer Produzent erhob Anspruch auf die Rechte an Terry Gilliams jüngst fertiggestelltem Film „The Man Who Killed Don Quixote“, ein französisches Gericht urteilte schließlich, dass er doch gezeigt werden darf – als Abschlussfilm am Samstag (hierzulande ist ein Kinostart im September geplant). Es war die hoffentlich letzte Hürde in einer Serie unglücklicher Umstände, die die Geburt der Cervantes-Adaption, an der Gilliam seit 1989 arbeitete, erschwerten. Ein Drehversuch mit Johnny Depp und Jean Rochefort musste 2000 abgebrochen werden, nachdem Kampfjets den Ton verhaut, Unwetter das Set weggeschwemmt und Bandscheibenprobleme Rocheforts Reitversuche vereitelt hatten (die Doku „Lost in La Mancha“ schildert das Debakel eindrücklich). Es folgten wiederholt Neuanläufe, Versicherungsstreitigkeiten, gesundheitliche, rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten. Vor einem Jahr schien der Fluch dann schon fast überwunden: Wieder wurde gedreht, diesmal mit Jonathan Pryce und Adam Driver in den Hauptrollen. „Die Presse“ war bei den Dreharbeiten im portugiesischen Tomar dabei und traf Gilliam zum Gespräch.





Die Presse: Haben Sie eine Ahnung, warum das Filmemachen bei Ihnen so viel schwieriger zu sein scheint als bei Ihren Kollegen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2018)