Stars auf vier Pfoten: Bester Filmhund in Cannes geehrt

Auch Hunde können im Filmbusiness Karriere machen: Am Freitag vergab die Jury in Cannes den Preis für die besten vierbeinigen Schauspieler des Jahres. Unter anderem eine Deutsche Dogge und ein Chihuahua aus dem Film "Dogman" bekamen am Freitag den "Palm Dog Award" verliehen. In dem Italo-Western von Regisseur Matteo Garrone geht es um den Betreiber eines Hundesalons, der neben Tierpflegeprodukten auch Kokain verkauft. Der tierische Cast lässt sich im Film geduldig die Nägel feilen und in Käfige sperren. Ein Sonderpreis ging heuer außerdem an die Welpen mit rosafarbenem Fell, die in der portugiesischen Fußballsatire "Diamantino" eine Nebenrolle spielen.

Der "Palm Dog Award" in Cannes wird von internationalen Filmkritikern verliehen. Im vergangenen Jahr konnte der weiße Pudel Bruno aus dem Film "The Meyerowitz Stories" die Trophäe abstauben. Die Entscheidung hätte die Jury vorrangig wegen einer Szene getroffen, in der Bruno dem Protagonisten des Films ein Haxerl stellt. Den "Grand Jury Preis" gewann damals Lupo, ein schwarzer Schäferhund aus dem Film "Ava". – © Keystone/EPA/CANNES FILM FESTIVAL / HANDOUT

Tierische Filmstars

Als Vierbeiner kann man es im Showbusiness weit bringen: Der Brad Pitt der Hundewelt war lange der rauhaarige Jack Russell Terrier "Uggie". Er spielte in Filmen wie „The Artist“, dem Drama "Wasser für die Elefanten" und "Die Qual der Wahl" mit. Im Alter von 13 Jahren musste er eingeschläfert werden, Uggie litt an Prostatakrebs. Sein Pfotenabdruck bleibt aber für die Ewigkeit erhalten: In einer Zerenomie zu seinem Karriereende verewigte sich Uggie feierlich im Asphalt in Hollywood. In einer Zeremonie verewigt Uggie seine Pfoten im Asphalt. – Michael Nelson/APA Einer der ersten Hundestars entzückte schon 1939 auf der Leinwand: Die Cairn-Terrier-Hündin Terry spielte die Rolle der Toto in "Der Zauberer von Oz". Ein Hundeschauspieler muss aber auch die Rolle des Bösewichts im Repertoire haben: Im Film "Cujo" aus dem Jahr 1983 terrorisiert der gleichnamige Bernhardiner eine ganze Kleinstadt.

(Red./APA)