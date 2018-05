Ron Howard: "Ich hielt ,Star Wars‘ für eine Schnapsidee"

Nach seiner Europapremiere in Cannes startet „Solo: A Star Wars Story“, das jüngste Unterkapitel der populären Weltraumsaga, am Donnerstag in den heimischen Kinos. Es handelt von den Lehr- und Wanderjahren des galaktischen Abenteurers und Revolverhelden Han Solo, Alden Ehrenreich tritt in die Fußstapfen Harrison Fords. Der Film hat eine turbulente Produktionsgeschichte hinter sich: Das „Lego Movie“-Regieduo Phil Lord und Christopher Miller wurde nach kreativen Differenzen von Disney gefeuert, das Ruder übernahm Hollywood-Routinier Ron Howard. Der 64-Jährige, der seine Karriere als Schauspieler in Fernsehserien begonnen hatte, in den 80er-Jahren als Regisseur durchstartete und mit „Apollo 13“ und den Dan-Brown-Verfilmungen Publikumserfolge landete, erhielt 2002 zwei Oscars für „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“. „Die Presse“ traf ihn in Cannes zum Gespräch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2018)