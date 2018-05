"Solo: A Star Wars Story" enttäuscht an den Kinokassen

Der "Star Wars"-Ableger "Solo" hat an den nordamerikanischen Kinokassen zunächst enttäuscht. "Solo: A Star Wars Story" spielte am langen Feiertagswochenende in den USA und Kanada nur rund 83 Millionen Dollar ein. Erzählt wird in dem Film der Werdegang des Sternen-Schmugglers Han Solo als Abenteuer mit Western-Anklängen.

Es sind die Lehr- und Wanderjahre des jungen Han Solo, der von Alden Ehrenreich (bisher passenderweise vor allem durch seiner Rolle als aufstrebender Westerndarsteller in der Satire „Hail Caesar!“ bekannt) verkörpert wird. „Besonders die erste Hälfte des Films ist dermaßen dicht gefüllt mit Effekten, Figuren, Actionsequenzen und Ausstattungsdetails, dass man fast nicht hinterherkommt", schrieb "Presse-Filmkritiker Andrey Arnold.

Mehr noch als „Rogue One“, das erste Unterkapitel der aktuellen „Star Wars“-Neuauflage, wirke „Solo“ wie ein übermütiger Fan-Film. Die Schauspieler hätten es zwischen all dem Getöse nicht leicht, Eindruck zu machen. „Rogue One: A Star Wars Story", hatte an seinem Eröffnungswochenende in Nordamerika übrigens rund 155 Millionen Dollar eingespielt.



Star Wars: Weshalb der Han-Solo-Film enttäuscht

Die meisten anderen Filme rutschten im Vergleich zur Vorwoche um einen Platz nach unten. So landete die Actionkomödie "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds mit rund 43 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang. "Avengers: Infitiny War" spielte rund 16 Millionen Dollar ein, das reichte für den dritten Platz. Dahinter landeten die Frauen-Komödie "Book Club" mit rund neun Millionen Dollar und die Melissa-McCarthy-Komödie "How To Party With Mom" mit rund fünf Millionen.

