Als Hochstapler zum NS-Massenmord

Wenn man zum ersten Mal die historisch verbürgte Geschichte von Willi Herold hört, ist es schwer, nicht sogleich an den sogenannten Hauptmann von Köpenick zu denken: Jenen Schuhmacher, der sich 1906 die Uniform eines hochrangigen Militärs übergestreift und mit einem Trupp ahnungsloser Soldaten das Rathaus in dem heutigen Stadtteil von Berlin besetzt hatte.

Aber der Eindruck täuscht. Denn dieser Willi Herold ist erst 1925 geboren worden – und damit der Zeitgenosse eines anderen, viel dunkleren Abschnitts in der deutschen Geschichte. Zwar vollzog er ebenfalls eine Köpenickiade, anders als sein legendärer Vorgänger war er aber kein friedfertiger Scharlatan, sondern ein Massenmörder.

Der aus Stuttgart stammende Filmemacher Robert Schwentke, der die letzten 15 Jahre mit zahllosen Stars hoch budgetierte Genreware in Hollywood drehte („Flightplan“ mit Jodie Foster etwa oder die Agenten-Komödie „R.E.D.“ mit Bruce Willis), hat dem später als Henker vom Emsland bekannt gewordenen Hochstapler, der im Berufskostüm eines Offiziers der Luftwaffe in einem norddeutschen Strafgefangenenlager über hundert Insassen aufs Brutalste ermorden ließ und manche von ihnen sogar eigenhändig tötete, nun einen erstaunlichen Spielfilm gewidmet. Er wolle ihn als Ergänzung und Antithese zum bisherigen Umgang des deutschen Kinos mit der Nazi-Zeit verstanden wissen, erklärt er im Interview.

Nur die Furcht entlockt ihm ein Gefühl

Lange, sagt Schwentke, habe ihn die Frage nicht losgelassen, warum man es in seinem Heimatland nur zu so wenigen Filmen über die Jahre unter dem Hakenkreuz gebracht habe, die einen Täter zur Hauptfigur machen (namentlich „Aus einem deutschen Leben“ und das TV-Drama „Die Wannseekonferenz“). (Re-)Konstruktionen würden bis heute von fragwürdigen Klischees und formalen Konventionen dominiert. Oft auch bediene man sich des guten Nazis unter lauter schlechten, um dem Publikum eine positive Identifikationsfigur anbieten zu können.

Sein als Hauptmann verkleideter Antiheld, gespielt von Max Hubacher, ist ein chamäleonartiger Opportunist. Seinem Pokerface entweicht immer nur dann ein Mindestmaß überspielter Gefühlsregungen, wenn er befürchtet, enttarnt worden zu sein. Niemals hingegen, wenn er sich in den letzten Kriegsmonaten, als die Niederlage bereits gewiss ist, in sadistischen Massenhinrichtungen und Folterspielen an seinen Opfern ergeht, von denen die meisten tatsächliche oder mutmaßliche Deserteure sind.

Er habe nicht auf die Idee verfallen wollen, dass die NS-Zeit einer Vergangenheit angehöre, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat, meint der Schwabe. In die man selbstvergessen eintauche wie in eine Guckkastenbühne, wo ein historisches Melodram aufgeführt werde, in dem es für die Untaten der Nazis zumeist eine einfache Erklärung und für jedes Dilemma eine entlastende Auflösung gebe. „Der Hauptmann“ belässt sein Publikum stattdessen in der Schockstarre – man erfährt nichts von der Herkunft oder den Motiven des mysteriösen Verwandlungskünstlers Willi Herold.

Sehr bewusst habe er auf eine vereinfachende Psychologisierung verzichtet, erklärt Schwentke: Damit man den Kriegsverbrecher nicht als Soziopathen dieser oder jener Ausprägung schubladisieren könne. „Der Hauptmann“ ist darauf aus, noch tagelang im Zuschauer nachzubrennen, weil er ihn nicht aus der wirklichen Welt herausholt, sondern ihn in diese hineinwirft.

Pedantische versus anarchische Töter

Das erklärt auch die Techniken der Verfremdung und Distanzierung, des epischen und absurden Theaters, die er im „Hauptmann“ auf meisterliche Weise anwendet. Angefangen beim stilisierenden Schwarz-Weiß und den geometrischen Anordnungen des Figurenpersonals in den streng kadrierten Tableaus von Florian Ballhaus, die wie eine formale Parodie der pedantischen Ordnungsliebe faschistischer Kleinbürger anmuten. Deren ständiger Streit untereinander, ob man als vermeintlich anständiger Nazi nur per langwierigem Justizverfahren bestrafen und töten darf oder zumindest in Ausnahmefällen auch aus spontaner Lust am reinen Vernichtungstrieb, gleicht einem Zank zwischen tadelnden Erziehungsberechtigten und spielwütigen Kindern.

Die hohe Kunst der Satire, meint Schwentke, sei immer gewesen, die kleinen und großen Machthaber in tyrannischen Herrschaftssystemen zu entblößen. Seine Sichtweise habe er nur durch Überhöhung ausdrücken können.

Und guter Geschmack, rechtfertigt der Regisseur die mitunter rabiate Gewaltdarstellung – die unter gewissen Kritikern in Deutschland auf einiges Unbehagen stieß –, sei ohnehin langweilig.

TÄTER IN FILM UND LITERATUR „Aus einem deutschen Leben“, ein Film von 1977, zeigt Götz George als Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Grundlage dafür war der Roman „La mort est mon métier“ (1952, „Der Tod ist mein Beruf“) von Robert Merle. Der deutsche TV-Film „Die Wannseekonferenz“ (1984) zeigt Nazifunktionäre wie Heydrich und Eichmann bei der Besprechung der „Endlösung der Judenfrage“. Jonathan Littell schrieb den Roman „Die Wohlgesinnten“ (2006) aus der Sicht eines SS-Offiziers – und löste damit heftige Diskussionen aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)