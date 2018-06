Peter Simonischek: "Habe mich jahrelang an Frauen gerächt"

Die Presse: In „Dolmetscher“ geht es vor allem um Schuld und Schuldgefühle und den Umgang damit. Wie ist Ihr Verhältnis zu Schuld? Leiden Sie nach Trennungen stärker, wenn Sie verlassen werden, oder wenn Sie selbst verlassen?

Peter Simonischek: Na ja, jetzt sage ich Ihnen etwas. Verlassen wurde ich, als ich sehr jung war. Dieser Schmerz war unbeschreiblich, weil ich noch ins Gymnasium ging, und es die erste große Verliebtheit war. Dieser Verrat hat mich erschüttert. Ich glaube sogar, dass mir das so starke Schmerzen bereitet hat und die Enttäuschung so groß war, dass ich mich vermutlich jahrelang am weiblichen Geschlecht gerächt habe.

Indem Sie darauf geachtet haben, dem Verlassen werden zuvorzukommen und sozusagen präventiv zu handeln?

Genau. Mit der Gefahr, dass das einen Feigling aus einem macht. In meiner Studentenzeit musste man als Mann immer cool bleiben, sonst wurde man von seinen Freunden lächerlich gemacht. Die Frauen sollten leiden und sich verzehren, während wir Männer einen trinken gehen und schnell wieder über die Trennung hinweg sind. Man muss halt viel lernen im Laufe des Lebens. Dann gab es noch die andere Niederlage in meinem Leben. Wie Sie wissen, habe ich eine Ehe hinter mir. Wenn man erkennt, dass es nicht mehr weitergeht zwischen zwei Menschen, die sich einmal sehr geliebt und die ein zweieinhalb Jahre altes Kind haben, ist das eine herbe Niederlage.

Schlimmer als das, was Ihnen als Gymnasiast passiert ist?

Von der Qualität her schon, aber emotional bedeutsamer war wohl die erste Liebe. Man sagt, dass bei der ersten Liebe etwas lodert, das nie wieder lodert. Und es gibt ja auch keine Ablenkungen. Später als Student hat man viele Möglichkeiten zu verdrängen. Man fliegt aus der Kurve und krabbelt wieder hinein. Doch, ich finde schon, dass es stärker weh tut, wenn man noch jünger ist.

Und von Mal zu Mal wird es einfacher?

Kann man so sagen. Die schlimmsten Einsamkeiten hat man als Kind auszuhalten. Das ist sicher richtig.

Fürchten Sie manchmal die Einsamkeit? Oder kann Ihnen das nicht passieren, weil Sie ein zu großer Star sind?

Die Popularität als Star kann eine Einsamkeit nicht überwinden. Natürlich hat man Angst vor Einsamkeit im Alter. Das kann ganz schnell gehen.

Ihre Filmfigur sagt in einer Szene, in der es um den Suizid eines Ehepaares nach schwerer Krankheit geht, man sollte immer eine Wahl haben. Er deutet also Sympathien für Suizid bzw. Sterbehilfe an. Ist das auch Ihre persönliche Meinung?

Ja. Mein Vater war auch dieser Meinung.

Mit „Toni Erdmann“ sind Sie knapp am Oscar vorbeigeschrammt. In den letzten Interviews vor der Verleihung hatte man den Eindruck, Sie rechnen ganz fix mit der Auszeichnung.

Im Vorfeld gibt es ja in diversen Magazinen Wetten und Prognosen mit den Kategorien „shall win“ und „will win“. „Toni Erdmann“ wurde bis zuletzt in beiden Kategorien an erster Stelle genannt, ehe kurz vor der Verleihung Donald Trump die politische Entscheidung traf, Bürgern von manchen muslimischen Ländern die Einreise zu erschweren. Daraufhin hat der nominierte iranische Regisseur angekündigt, aus Protest nicht zur Verleihung zu kommen. Und wenn man weiß, dass Hollywood eine Festung gegen Trump ist, war ab dem Moment „shall win“ und „will win“ nicht mehr dasselbe. Bei „shall win“ stand noch „Toni Erdmann“, bei „will win“ der iranische Film.

Hat Sie das sehr getroffen?

Nein, wirklich nicht. Allein schon deshalb, weil ich ein bisschen seltsam veranlagt bin und mich nicht gern nötigen lasse. Und eine Nominierung ist eine Nötigung. Ich habe auch ohne Oscar gut gelebt und gearbeitet. Plötzlich redeten alle nur noch vom Oscar. Die Zeitungen schrieben „Peter, wir drücken dir die Daumen“. Das habe ich mir alles nicht ausgesucht. Abgesehen davon ist das Ganze ohnehin eine Unverschämtheit. An diesem Abend werden 30 oder 40 Oscars vergeben, und nur ein einziger geht ins Ausland. Von 84 Filmen, die aus der ganzen Welt eingereicht werden und einer Vorauswahl unterworfen waren, bekommt ein Film die Trophäe.

Bei den Oscars geht es eben um Hollywood.

Ja, das ist beinhartes Business. Die Amerikaner werden eine Werbeveranstaltung für Hollywood nicht unterlaufen, indem sie mehrere ausländische Filme auszeichnen. Und dann sind sie auch noch unhöflich. Pro Film dürfen nur zwei Personen über den Roten Teppich gehen. Für wen entscheidet man sich da? So ein Zirkus. Der Hauptdarsteller von „Ein Mann namens Ove“, Rolf Lassgård, hat das ignoriert und ist über das Seil gestiegen. Ich habe das nicht getan, weil ich nicht wollte, dass mich die Security am Kragen packt und wegzerrt und die Fotos davon am nächsten Tag in der Zeitung zu sehen sind. Das Highlight der Verleihung fand auch nicht in Hollywood statt, sondern auf dem Flughafen Wien-Schwechat, wo mich die Blasmusik aus Markt Hartmannsdorf, der Heimatgemeinde meiner Kindheit, mit Tschingderassabum abgeholt hat.