Probleme mit Skript: Neuer "Indiana Jones"-Film auf 2021 verschoben

Fans der "Indiana Jones"-Serie müssen sich weiter gedulden: Der geplante fünfte Teil der Abenteuersaga soll nun erst im Juli 2021 statt schon 2020 in die Kinos kommen. Das Walt Disney Studio und Lucasfilm gaben den Aufschub am Dienstag bekannt. Wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten, sollen Probleme mit dem Skript zu der Verzögerung geführt haben.

Der Drehbuchautor David Koepp, der schon für „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) angeheurt wurde, sollte auch das Drehbuch für den fünften Teil schreiben. Er wechselte jedoch als Regisseur ans Set des Thrillers “You Should Have Left.” Deshalb sei nun Jonathan Kasdan, der zuletzt an "Solo: A Star Wars Story" schrieb, mit einem neuen Drehbuch beauftragt worden.

Regisseur Steven Spielberg will erneut Harrison Ford (75) in der beliebten Rolle als Archäologieprofessor Henry Walton Jones vor die Kamera holen. Bei dem geplanten Filmstart 2021 wäre Ford dann bereits 78 Jahre alt.

(Red./APA)