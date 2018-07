"Mamma Mia 2" in den Kinos: Goldene Stiefel und Liebeswirren

Vor zehn Jahre kam "Mamma Mia" das erste Mal in die Kinos, weltweit spielte der Film mehr als 600 Millionen Dollar ein und wurde zu einer der beliebtesten Musicalverfilmungen aller Zeiten. Nun folgt der zweite Teil des Kultfilmes: "Mamma Mia 2! Here We Go Again" ist seit dem 19. Juli zu sehen - und die Erwartungen der Fans sind groß.

Anstatt die Geschichte um Donna (Meryl Streep) und deren Tochter Sophie (Amanda Seyfried) weiterzudrehen, nutzt Drehbuchautor und Regisseur Ol Parker einen Kniff, mit dem er die Stimmung erneut einfangen kann: Er erzählt in Rückblenden von der jungen Donna, die 1979 durch Europa reiste und auf der griechischen Insel Kalokairi ihr Glück fand.

Die Fortsetzung wurde jedoch nicht wieder in Griechenland, sondern zu großen Teilen in Kroatien gedreht. Der Film beginnt dann in Oxford, als Donna ihre Uniabschlussfeier ordentlich aufmischt. In goldenen Stiefeln marschiert sie auf die Bühne, reißt sich die schwarze Robe herunter und singt den ABBA-Hit "When I Kissed The Teacher".

Die Altstars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan treten eher zweitrangig in Erscheinung. Vielmehr fokussiert das Musical auf die junge Donna und ihr turbulentes Liebeswirrwarr. Die 29-jährige Britin Lily James, die bereits in der Serie "Downton Abbey" und als "Cinderella" auffiel, verkörpert die junge Donna. Und ein weiterer Stargast erfreut die Fans: Sängerin und Schauspielerin Cher spielt im Streifen Donnas Großmutter.

(Red./APA)