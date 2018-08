Ein Oscar nur für Publikumshits? Hollywood protestiert

Fast vier Stunden zog sich die Oscar-Gala im März hin, eine der längsten in Jahrzehnten. Gleichzeitig sanken die Einschaltquoten: Nur 26,5 Millionen Zuschauer verfolgten das Trophäenspektakel am Bildschirm mit. Mehr als doppelt so viele waren es 1998, als der Blockbuster "Titanic" vor 55,2 Millionen Zuschauern abräumte. Mit neuen Ideen will die Oscar-Akademie nun für frischen Wind - und mehr Publikum - sorgen. In Hollywood sorgten diese allerdings für Entsetzen.

Neue Kategorie "Popular Film"

Wie die Filmakademie in Beverly Hills auf Twitter bekannt gab, soll die Oscar-Verleihung ab 2019 kürzer ausfallen (sie werde auf drei Stunden begrenzt). Zudem werden einige Preise im Dolby-Theater während der Werbepausen statt in der Liveshow ausgeteilt, Höhepunkte dieser Ehrungen würden dann in gekürzter Form eingespielt. Ab 2020 kommt eine weitere Änderung, die Preisgala soll dann früher im Jahr stattfinden - nicht erst zum traditionellen Termin Ende Februar, sondern 2020 bereits am 9. Februar.

Was Schauspieler, Regisseure und Filmkritiker erzürnt, ist vor allem eine neue Sparte namens "Popular Film" zur Würdigung von Publikumshits, die schon bei der kommenden Verleihung eingeführt wird. Damit soll offenbar der Massengeschmack bedient werden: Was bei den Oscars bisher ausgezeichnet wurde, ist offenbar zu weit weg von dem, was die Mehrheit der Amerikaner im Kino sieht. Details und Kriterien zur neuen Kategorie gab die Academy nicht bekannt.

Was ist mit künstlerisch wertvollen Kassenschlagern?

Haben damit Marvel-Kracher wie "Black Panther", "Mission Impossible 6" oder "Deadpool 2" Chancen auf einen Oscar? Die Preisträger der anderen Kategorien werden jedenfalls von einer großen Jury aus Filmschaffenden und Filmindustrieexperten bestimmt; sie wählen, was sie für künsterlisch wertvoll halten. Der Hauptpreis der Oscar-Verleihung, der Preis für den "besten Film", ging in der Vergangenheit dadurch oft an Kritikerlieblinge, die an den Kinokassen wenig Erfolg hatten.

Im vergangenen März hatte es etwa der Horrorhit "Get Out" (der weltweit 176 Millionen Dollar einspielte) unter die neun Anwärter in der Topsparte "Bester Film" geschafft. Am Ende holte das Fantasymärchen "The Shape of Water" (weltweit rund 64 Millionen Dollar) den Spitzenoscar.

Gelegentlich räumen aber auch Blockbuster wie "Titanic", "Herr der Ringe" und "Forrest Gump" bei den Oscars ab. Ob Filme ab einem bestimmten kommerziellen Erfolg dann nur für einen "populären" Oscar nominiert werden können, nicht aber als "Bester Film", war erst unklar. Laut "New York Times" habe eine Sprecherin der Academy erklärt, dass Filme für beide Kategorien nominiert werden können.

"Das Filmgeschäft ist gestorben"

Die Empörung in Hollywood ist jedenfalls groß. "Mit der Ankündigung eines "populären Film"-Oscars ist heute das Filmgeschäft gestorben. Es war seit Jahren bei schlechter Gesundheit", twitterte etwa der Schauspieler Rob Lowe. Auch in Medien gab es einen Aufschrei. Eine "Kapitulation vor dem Feel-Good-Populismus unserer Zeit" ortete der "Toronto Star". "Die Academy denkt, dass das Publikum dumm ist", schrieb das Time Magazine.

In den sozialen Medien machten sich User auch lustig über den Vorstoß der Academy: Einer schlug etwa gleich eine Kategorie für den "heißesten Leinwand-Kuss" vor.

Berichten zufolge könnten die Änderungen auf Druck des die Verleihung exklusiv ausstrahlenden Senders ABC durchgesetzt worden sein, der dadurch seines Einschaltquoten steigern will.

Nicht die erste Oscar-Reform

Alle paar Jahre lässt sich die Oscar-Akademie etwas Neues einfallen, um die Show spannender zu machen. 2010 etwa gab es aus heiterem Himmel einen Wachstumsschub von traditionell fünf Kandidaten in der Königskategorie "Bester Film" auf zehn Anwärter - dadurch stiegen auch die Chancen für beim Publikum beliebte Filme, in der Auswahl enthaolten zu sein. 2012 wurde ein neues Abstimmungsverfahren eingeführt, damit konnte die Zahl zwischen fünf und zehn Anwärtern liegen.

Fest steht: Die 91. Trophäen-Gala im kommenden Jahr soll am 24. Februar über die Bühne gehen. Die Nominierungen für die nächsten Academy Awards werden am 22. Jänner 2019 verkündet. Doch bis dahin sind noch viele Fragen offen. Wer wird die Show produzieren? Wer steht als Moderator auf der Bühne? Der US-Komiker und Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel gab nun zweimal hintereinander den Ton an. Er machte auf der Bühne eine gute Figur, aber auch er könnte dem Reformkurs der Akademie zum Opfer fallen.

(Red./APA)