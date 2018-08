Michael Moore veröffentlicht ersten Trailer zu Trump-Doku

"Fahrenheit 9/11", Michael Moores Polemik über George W. Bush, die Geschäftsverbindungen der Familie Bush zu arabischen Geschäftsleuten und den Krieg gegen den Terror, ist nach wie vor der kommerziell erfolgreichste Dokumentarfilm unserer Zeit. Für seinen nächsten Film dreht der Oscarpreisträger an seinem Titel von damals. "Fahrenheit 11/9" wird am 21. September in den USA - kurz vor den Zwischenwahlen - veröffentlicht. Der Film beschäftigt sich mit der US-Präsidentschaftswahl 2016 und der nachfolgenden Präsidentschaft von Donald Trump. "HuffPost" zeigt den ersten Trailer.

Here's the exclusive trailer for Michael Moore's (@MMFlint) newest documentary "Fahrenheit 11/9." It's in theaters Sept. 21. pic.twitter.com/eHLPy1J9o4 — HuffPost (@HuffPost) 9. August 2018

