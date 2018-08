Die neue „Black Cinema“-Welle in Hollywood

Als der Preis für den „Besten Film“ bei der Oscarverleihung 2017 für einen Augenblick in falsche Hände geriet, war der Symbolgehalt des Patzers kaum zu übersehen. Kurz wähnte man einen Triumph der Tradition: „La La Land“, ein Musical über die Liebe zwischen einer Schauspielerin und einem Jazzmusiker, starbesetzt mit Emma Stone und Ryan Gosling, voller Sehnsucht nach der guten, alten Zeit der Traumfabrik, wurde zum Champion gekürt. Doch dann entpuppte sich „Moonlight“ als wahrer Sieger: Ein kleinbudgetiertes, feinfühliges Drama über die seelische Entwicklung eines Afroamerikaners aus dem Armenviertel Miamis, das seine Repräsentationsbedeutsamkeit im Unterschied zu vormaligen „schwarzen“ Oscar-Filmen (etwa Steve McQueens Historienepos „12 Years a Slave“) in keiner Weise vor sich hertrug. „Sogar in meinen wildesten Träumen hätte ich das nicht für möglich gehalten“, freute sich Regisseur Barry Jenkins ins Bühnenmikro, „aber zur Hölle mit Träumen: Das hier ist real!“

