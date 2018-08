Ein Afro unter weißen KKK-Kutten

Wussten Sie, dass der Ku-Klux-Klan seine Mitglieder in den Siebzigern noch per Zeitungsannonce rekrutierte? Dieses bizarre Detail setzt die Handlung von Spike Lees jüngster Kinoarbeit „BlacKkKlansman“ (die drei Ks stehen für das Klan-Kürzel) in Gang. Noch irrwitziger: Der Film handelt von einem Polizisten, der den einflussreichsten rassistischen Geheimbund der Vereinigten Staaten infiltriert – trotz schwarzer Hautfarbe. Der Clou an der Sache: Die Geschichte ist wahr.

Wäre sie es nicht, hätte Lee sie womöglich erfunden: Die satirischen Elemente seines Schaffens waren immer aufs Äußerste zugespitzt. Gleichzeitig behielt der Vorreiter des New Black Cinema die Wirklichkeit und das politische Geschehen stets im Blick, profilierte sich früh als scharfsichtiger und -züngiger, zuweilen auch jähzorniger Kommentator der inneren Konflikte seines Landes – mit besonderem Fokus auf Rassen- und Klassenverhältnisse.

Die Unlust, künstlerische Kompromisse einzugehen, drängte ihn im Lauf seiner Karriere oft an den Tellerrand Hollywoods. Doch Lees Schaffensdrang und seine unerschütterliche Haltung bewahrten ihn vor dem Abstellgleis. Auch im Abseits schuf er Großes, etwa die TV-Doku „When the Levees Broke“ über die Nachwehen von Hurricane Katrina. Und die Comeback-Asse im Ärmel gingen ihm nicht aus. Zuletzt landete er 2006 mit dem durchtriebenen „Inside Man“ einen Publikumshit. Nun sticht „BlacKkKlansman“ punktgenau ins Wespennest der US-Rassismusdebatte – und wird gefeiert wie lang kein Film des Regisseurs. Was wohl auch damit zu tun hat, dass „BlacKkKlansman“ sehr unterhaltsam ist. Die Siebzigerstory um Cop Ron Stallworth (souverän, mit stylischem Afro: Denzel Washingtons charismatischer Sohn John David) beginnt nahezu scherzhaft: Aus einer Laune heraus sucht der junge Rekrut bei der örtlichen Klan-Zweigstelle Colorados per Telefon um Mitgliedschaft an. Ein paar improvisierte Floskeln über seinen Hass auf dunkelhäutige Untermenschen reichen, um hineinzukommen: „Sie sind genau der Mann, den wir suchen!“



Ein Wust an Rassismusthemen. Dann die Erkenntnis: Stallworth hat seinen richtigen Namen genannt – und er ist schwarz. „Wahrscheinlich besser, wenn du nicht hingehst“, notiert ein Vorgesetzter. Doch da man sich die Chance, den Klan zu unterwandern, nicht entgehen lassen will, wird Stallworths jüdischer Kollege Flip Zimmerman (Adam Driver) zum Treffen geschickt. Der Plan geht auf. Und „BlacKkKlansman“ wechselt in den Modus eines Undercover-Spannungsstücks: Flips Fassade gerät ins Visier eines verbissenen Klan-Jüngers. Stallworth versucht indes, den von Topher Grace verkörperten Oberkuttenträger David Duke am Hörer um den Finger zu wickeln. Zwischen den Suspense-Szenen wirft Lee einen Wust an Themen auf: die Toleranz von Rassismus im Polizeiapparat, ideologische Reibungsflächen zwischen Black-Panther-Aktivisten und schwarzen Exekutivbeamten, die Rolle der Popkultur bei der Verfestigung fragwürdiger Weltbilder (als Corpus Delicti dienen Ausschnitte aus „Gone with the Wind“, „Birth of a Nation“).

Natürlich geht es trotz des historischen Settings auch um die Gegenwart. Subtilität ist Lees Sache nicht – auch bei Seitenhieben gegen Trump, den der Regisseur bei der Cannes-Uraufführung des Films als „Arschloch“ beschimpft hat, da dieser bei den rechtsextremen Aufmärschen in Charlottesville keine klare Stellung bezogen hat. Aber der Zorn hinter den Witzen ist diesmal so tief gefühlt, dass man es Lee kaum verübelt. Selbst beim Montagekopfsprung ins Aktuelle und Dokumentarische, den der Film wagt, um seiner zentralen Pointe kraftvollen Nachdruck zu verleihen: Diese Geschichte ist wahr. Und noch lang nicht zu Ende. ?

Spike Lee Zur Person. Spike Lee, geboren 1957 in Atlanta, Georgia, ist Mitbegründer und prominentester Vertreter des New Black Cinema – mit Filmen wie „She's Gotta Have It“ (ein Serienremake läuft auf Netflix), „Do the Right Thing“, „Malcolm X“. Er entdeckte Schauspieler wie Halle Berry und Samuel L. Jackson. Im Kino. In Übersee hatte sein neuer Film „BlacKkKlansman“ schon am 10. August Premiere, hierzulande startet er kommenden Donnerstag. Von 14. bis zum 30. September zeigt das Wiener Gartenbaukino zudem eine Auswahl von Spike Lees bekanntesten Werken.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)