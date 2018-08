Wie Hollywood mit den #MeToo-Tätern umgeht

Nur 30 Sekunden dauert der einzige Teaser zur neuen und letzten Staffel der Serie „House of Cards“. Wir sehen darin Claire Underwood, gespielt von Robin Wright, am Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses sitzen. Sie sieht uns an und sagt: „We are just getting started.“ Nun ist die Präsidentengattin an der Macht. Es ist ein kurzer, aber starker Teaser für die ab 2. November abrufbare Staffel, in der nichts mehr an Vorgänger Frank Underwood erinnern wird, den Kevin Spacey seit 2013 maliziös und machthungrig verkörpert hat. Doch scrollt man auf YouTube ein wenig hinunter, taucht sein Name in den Kommentaren auf: „No Kevin, not watching“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer: „I don't care what Kevin did, bring him back.“