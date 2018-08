Strauchelnde Anklägerin

Als im Oktober 2017 der Skandal um Filmmogul Harvey Weinstein Hollywood erschütterte, war die italienische Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento („xXx – Tripple X“) eine der Ersten, die mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit traten, und wurde so zur #MeToo-Vorreiterin. Weinstein habe sie 1997 in Cannes sexuell genötigt, erzählte sie. „Es war ein Alptraum.“ Argento war damals 21 Jahre alt. Ein paar Monate später bekräftigte sie ihre Vorwürfe in einer kämpferischen Rede bei der Abschlussgala in Cannes, sprach davon, dass Weinstein das Festival als „Jagdzone“ missbraucht habe, und drohte denen im Publikum, die „noch zur Verantwortung gezogen werden müssen“: „Wir lassen euch nicht davonkommen.“ Das saß.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)