"Crazy Rich": Erfolgskomödie in Österreich nur in einem einzigen Kino

Der deutsche Titel "Crazy Rich" lässt das Wichtigste einfach weg, denn in "Crazy Rich Asians" - so der englische Filmtitel - geht es um den asiatischen Kulturkreis. Es ist der erste große Hollywoodfilm mit einem rein asiatischstämmigen Cast seit 25 Jahren und er basiert auf einem internationalen Bestseller. Beim nordamerikanischen Publikum kommt die turbulente Asien-Love-Story sehr gut an, sie liegt in den nordamerikanischen Kinocharts bereits in der zweiten Woche auf Platz Eins. Eine Fortsetzung ist schon geplant.

Es ist eine gut gelaunte, selbstironische romantische Komödie, in der sich die New Yorker Jungprofessorin Rachel Chu (Constance Wu) mit der Familie ihres Freundes Nick Young (Henry Golding) auseinandersetzen muss. Sie begleitet ihn zu einem Besuch nach Singapur und stellt fest, dass er der Sprössling einer der reichsten Familien des Landes ist - und jede Singlefrau hinter ihm her. Seine Mutter (Michelle Yeoh) wünscht sich eine passende Braut.

Klingt nach einem Film, der auch hierzulande Erfolg verspricht. Allerdings: In Österreich läuft der Film heute an - in nur einem einzigen Kino, dem Wiener Cineplexx Donau Plex. Am kommenden Wochenende soll er dann auch im Cineplexx Innsbruck zu sehen sein. Auch in Deutschland ist der Streifen ein Geheimtipp, wie die "Zeit" schreibt. Er wird lediglich in wenigen Kinos gezeigt – in Berlin und Hamburg sind es gerade mal vier Häuser. Auch das Filmplakat wurde demnach an den deutschsprachigen Markt angepasst: Statt des asiatischen Hintergrunds sieht man Rachel und Nick vor einer Hochhauskulisse, die auch New York sein könnte. Und dann, natürlich, der Titel, aus dem die "Asians" rausflogen. Offenbar glaubt man, dass das Publikum nicht zu viel Asiatisches sehen will.



Zu viel Asiatisches? "Crazy Rich" ist der erste große Hollywoodfilm mit einem rein asiatischen Cast seit 25 Jahren. – (c) Courtesy of Warner Bros. Picture

Asiaten in Hollywood

In Hollywood wurde der Film breit diskutiert: Asiaten vor Hollywoods Filmkameras sind immer noch die Ausnahme. Nach der jüngsten Studie der USC-Universität in Kalifornien zur Diversität im Filmgeschäft gab es 2017 in 65 von 100 Hit-Filmen nicht eine einzige Sprechrolle für eine Asiatin. Hollywoodproduktionen wird oft vorgeworfen, Rollen und Figuren aus anderen Kulturen durch "Weißwaschen" auf ein weißes Publikum zuzuschneiden. Und wie das Time-Magazin in seiner Titelgeschichte zu dem Film berichtet, schlug auch tatsächlich ein früherer Produzent vor, eine weiße Schauspielerin für die Hauptrolle zu nehmen. Die Filmemacher lehnten ab.

"Es ist kein Film, es ist eine Bewegung", sagte Regisseur Chu ("Die Unfassbaren 2") bei einem Screening. Er hoffe, dass in zehn Jahren ein solcher Film ganz normal sei. "Das ist ein Traum von mir, dass wir nicht über einen Film sprechen, nur weil er eine komplett asiatische Besetzung hat". Die US-Kritiker gaben jedenfalls durchweg gute Noten. Und die 30 Millionen Dollar Produktionskosten spielte die Liebeskomödie binnen fünf Tage wieder ein - und löste eine neue Debatte über Vielfalt in Hollywood aus.

