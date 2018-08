Emma Thompson: "Endlich bekomme ich ein bisschen Respekt!"

Ende Juni in einem Münchner Hotel. Emma Thompson ist hier, um im Rahmen des Filmfests einen Preis entgegenzunehmen. Wer ihr allein begegnen will, muss sie schon zufällig am Klo treffen. Flott gleitet sie ans Waschbecken, lächelt einem über den Spiegel zu und teilt, bevor sie wieder davonrauscht, ihre Gedanken mit. Am Abend wird sie eine Rede halten müssen. „I think I will not be funny this time. I'll talk about politics.“ Thompson kann freilich beides, das weiß sie auch, witzig sein und nachdrücklich, zart und fordernd, ausgelassen und dramatisch. Auch im Interview wird sie blitzschnell die Register wechseln. Sieben Journalisten haben gemeinsam 15 Minuten, um sie zu ihrem neuen Film „Kindeswohl“ zu befragen. Thompson spielt darin eine Richterin, die entscheiden muss, ob ein minderjähriger Zeuge Jehovas gegen seinen Willen eine Bluttransfusion bekommen soll. Freundlich, mit wachem Blick, begrüßt die Oscar-Preisträgerin, die sich auch als Aktivistin für viele Anliegen einsetzt, die Runde, schüttelt Hand um Hand: „Hello darling, we've met at the toilet.“ Und sagt: „Ihr fangt besser schnell an, wir haben so wenig Zeit!“



Man hätte meinen können, dass in England soziale Klassen keine so große Rolle mehr spielen . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2018)