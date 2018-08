Ex-Profi-Wrestler Dwayne Johnson spielt König von Hawaii

In dem geplanten Filmepos "The King" soll der frühere Profi-Wrestler Dwayne Johnson den legendären Herrscher Kamehameha I. spielen, der als erster König von Hawaii im 18. Jahrhundert Geschichte schrieb. Für das Studio Warner Bros. übernimmt Robert Zemeckis (66/"Forrest Gump") die Regie, wie der "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichtete. Das Drehbuch stammt von "Braveheart"-Autor Randall Wallace.

Um Kamehameha I. (1758 - 1819) ranken sich viele Legenden. In gewagten Kriegszügen war es ihm gelungen, die Pazifik-Inseln zu vereinen.

Johnson, der zuletzt in "Skyscraper", "Rampage" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" in den Kinos war, hat polynesische Vorfahren. Laut "Deadline.com" hat der Schauspieler schon lange den Wunsch geäußert, mit einem Film über Kamehameha I. seiner Herkunft Tribut zu zollen. "The King" soll im Jahr 2020 gedreht werden.

