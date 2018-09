Dürfen diese Darsteller Schwule spielen?

Als Disney Mitte August verkündete, wer im Abenteuerfilm „Jungle Cruise“ die ersten offen schwule Disney-Figur spielen würde, gingen in den sozialen Medien die Wogen hoch. Der britische Komiker Jack Whitehall ist nämlich heterosexuell. Ähnliche Wellen des Unmuts schwappten über Scarlett Johannson: Sie hätte in „Rub & Tug“ einen Transgendergangsterboss darstellen sollen – und gab die Rolle schließlich zurück. Auch die Wahl der Schauspielerin für die lesbische, jüdische Superheldin in der Serie „Batwoman“ erregte Ärger auf Twitter. Nicht nur, weil Ruby Rose keine Jüdin ist. Vor allem, so die Kritik, sei sie „nicht lesbisch genug“ für die Rolle – obwohl sie seit ihrem zwölften Lebensjahr offen lesbisch lebt. Die Kommentare gingen so weit, dass Rose ihren Account löschte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)