"Lodge 49": Wo eine tote Ratte Glück bringt

Long Beach, das ist Sommer, Sonne, Strand. Doch das Urlaubsfeeling wird durch grassierende Arbeitslosigkeit getrübt. Ziemlich viele Leute verlieren ihren Job, weil das örtliche Luftfahrtunternehmen zusperrt. Auch Surflehrer Dud (strubbelig und sympathisch: Wyatt Russell) reitet nicht mehr auf der Erfolgswelle: Seit einem Schlangenbiss, der nicht verheilt, kann er nicht mehr arbeiten und hat seine Wohnung verloren. Er liegt seiner Schwester Liz (Sonya Cassidy) auf der Tasche, die verschuldet ist und das teure Jusstudium gegen einen Job im Schottenrock tauschen musste (sie arbeitet in einem Pub). Soziale Kälte kommt in „Lodge 49“ (auf Amazon Prime) dennoch nicht auf: Denn Dud hat ein herzerwärmend sonniges Gemüt. Er lebt dort, wo jeder Yogi hinwill: tiefenentspannt im Hier und Jetzt.

Was ihm auch Dummes oder Peinliches passiert: Dud macht sich nichts draus. Er freut sich über alles (sogar den Leiharbeiterjob, in dem er die vielen Kündigungen kuvertieren muss). Er ist von beneidenswertem Optimismus beseelt. Ein liebenswerter Kerl, der die Schattenseiten des „American Way of Life“ mit einem unerschütterlichen Glauben an sich und an das Gute ausleuchtet wie ein Breitstrahler. Ein Loser als Lichtgestalt.

Das Unglück kehrt sich ins Positive

Ohne der Versuchung brachialhumoriger Überspitzung zu unterliegen, rollt Jim Gavin in „Lodge 49“ mit viel Situationskomik eine köstliche Geschichte voller Merkwürdigkeiten aus: Dud findet einen wertlosen Ring mit einem geheimnisvollen Symbol. Der Pfandleiher will ihm nichts dafür geben – so was Dummes! –, aber wie immer kehrt Dud das Unglück ins Positive. Und so führt ihn der Ring zu einer Geheimloge, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat und von abgehalfterten, aber netten Typen am Leben erhalten wird: Der Apotheker mit der alchemistischen Ader (David Pasquesi), der Ordnungshüter (Eric Allan Kramer), die arbeitslose Journalistin (Linda Emond) und der um ihre Gunst und seine berufliche Anerkennung ringende Ernie (Brent Jennings) glauben – im Gegensatz zu Dud – längst nicht mehr an die geheimnisvolle Macht der Loge. Auch nicht an die omnipräsenten tierischen Omen: der Krähenschwarm am Haus, der Schlangenbiss, ein Seehund auf der Fahrbahn oder eine tote Ratte, die plötzlich wieder lebendig wird. Das hindert Dud nicht daran, mit Feuereifer den Knappeneid abzulegen und zu versuchen, „durch tapfere Taten und glorreiche Gelehrsamkeit“ den Status als Logenritter zu erlangen.

Alles sehr schräg. Sehr komisch. Und charmant alltagsphilosophisch: Bei all dem Hokuspokus um alte Schriften, geheime Machenschaften und eine eingemauerte Mumie geht es in Gavins unterhaltsamer Serie um grundlegende menschliche Fragen und Bedürfnisse: um den Wunsch nach Anerkennung, nach einem würdigen Job, einem Partner. Es geht um Geschwisterliebe, Freundschaft und grundlegende Lebensfragen. War die Loge einst auf der Spur nach der Unsterblichkeit? Vielleicht. Aber auch das findet Ernie gar nicht mehr so wichtig: „Was bringt es einem, ewig zu leben, wenn man an einem Sonntag ganz allein ist?“

