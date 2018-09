Diese Großstadtgauner machen sich zum Affen

Alles ist bunt, laut und blinkt / Stadt voller Affen ist voll und stinkt / Wir feiern ohne Grund, komm rauch und trink / Die Party ist gelungen, wir sind taub und blind“: Es ist ein liebevolles, aber ambivalentes Sittenbild, das der Berliner Pop-Exzentriker Peter Fox im schwungvoll stampfenden Song „Stadtaffe“ von seiner Heimatmetropole Berlin zeichnet. Hier im Betondschungel kann man den tierischen Trieben freien Lauf lassen und nach Herzenslust einen draufmachen – dafür ist aber auch der Kater (der stechende im Kopf, nicht der flauschige auf der Couch) doppelt so schlimm wie anderswo. Außerdem trifft man zuweilen „Rudel junger Hunde, die sauer sind“, das kann auch ins Auge gehen: „Du bist nicht fit und wirst gefressen / Ungekaut, kurz verdaut und für immer vergessen“.

Erschienen ist das Stück bereits 2008, als Titellied von Detlev Bucks jüngster Kinoarbeit „Asphaltgorillas“, bei dem Peter Fox am Soundtrack mitgewirkt hat, würde es sich trotzdem gut eignen. Auch die überkandidelte Gaunerkomödie stilisiert Berlin zum bunten Urwald, wo sich schräge Vögel und andere Vertreter der urbanen Fauna auf der Suche nach einem Fleckchen Glück an die Gurgel gehen oder in selbst gegrabene Gruben stolpern. Dass die moderne Großstadt das Tier im Menschen weckt, ist im Kino ja keine neue Idee, schon 1973 riss sich Michel Piccoli in Claude Faraldos Kultstreifen „Themroc“ als und grunzender Proletenprimat das Korsett der Gesellschaft vom Leib und die Mauern seiner dunklen Wohnung ein.

So weit geht es nicht mit der animalischen Analogie, in aller Ausdrücklichkeit beschränkt sie sich hier auf das wiederkehrende surreale Zwischenbild eines gelangweilten Gorillas vor lila Hintergrund. Aber die Grundidee ist, dass sich die Bewohner der Berliner Unterwelt primär von Instinkten und Impulsen leiten lassen – und sich im Allgemeinen ziemlich affig aufführen.

Da wäre Atris (Samuel Schneider), der gegängelte Handlanger eines cholerischen Alphamafiosos (Kida Khodr Ramadan), der sich nach Freiheit an der Seite der ungezähmten Diebin Marie (Ella Rumpf) sehnt. Dann sein Kumpel Frank (Jannis Niewöhner, hyperaktiv um sein Leben outrierend), ein Möchtegern-Macker, der im permanenten Panikmodus Schnapsideen umsetzt, um seiner reichen russischen Freundin zu imponieren. Ein Haufen schriller Nennfiguren vervollständigt die Menagerie, darunter auch ein neurotischer Lude (Georg Friedrich kann nix falsch machen).

Wie die Comedies von Glawogger

Sie alle wollen sich beweisen, schulden irgendjemandem Geld, rasen bei Nacht rastlos durch die schillernden Straßenschluchten. Die Handlung hat man schon vergessen, bevor sie Zeit hatte, sich abzuzeichnen, doch um die Handlung geht es nicht, es geht um ein Defilee exzentrischer Typen und bizarrer Situationen. Buck hat schon einmal einen Gangsterfilm gedreht, der hieß „Knallhart“ und wollte auch so sein. „Asphaltgorillas“ ist vergleichsweise streichelweich, obwohl darin auch ein paar Leute gewaltsam zu Tode kommen. Er fußt auf einer Kurzgeschichte Ferdinand von Schirachs, die sich um einen Schließfachschlüssel dreht, der von einem Hund verschluckt wird, auch dort steht also die Absurdität im Vordergrund. In ihren schlechtesten Momenten erinnert die blutige Possenparade an „Pulp Fiction“-Klone aus den Neunzigern. In ihren besten an die verspielten, schrulligen, Scheiß-dir-nix-Comedies von Michael Glawogger, in denen Buck den Ganoven-Dandy Harry spielte. Dann ist alles bunt, laut und blinkt. Und das kann schon ganz nett sein, manchmal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)