FBI stellt verschollene Schuhe aus "Zauberer von Oz" sicher

Schon die böse Hexe in "Der Zauberer von Oz" wusste um den Wert der roten Halbschuhe an Dorothys Füßen Bescheid: Dreimal musste das von Judy Garland gespielte Mädchen die Hacken der mächtigen Schuhe zusammenschlagen, dann konnte sie endlich zurück nach Hause.

Damit sollte die Jagd um die magischen Schuhe im Film eigentlich vorüber sein - doch 2005 wurde das Paar aus einem Museum in Garlands Heimatstadt Grand Rapids im Bundesstaat Minnesota gestohlen. Mitarbeiter des Museums fanden in der Früh nur die zerbrochene Vitrine. "Wir haben buchstäblich geweint", sagte der Mitgründer des Museums Jon Miner damals zu den Medien.

Freiwillige tauchten nach den Schuhen

Seitdem fehlte von den "Ruby Slippers" jede Spur. Die Polizei versprach für Hinweise über den Verbleib 250.000 Dollar, einem anonymen Spender war die Lokalisierung sogar eine Millionen Dollar wert. Mehrere Freiwillige tauchten mehrmals in einem See nahe des Museums, weil sie vermuteten ein nervöser Dieb könnte die Schuhe dort entsorgt haben. Im Zauberland Oz besiegt Dorothy mit Hilfe ihrer Gefährten die böse Hexe des Westens. – Screenshot Youtube Auf mindestens zwei Millionen Dollar schätzen Experten den Wert der mit Pailletten besetzten Halbschuhe. Nach jahrelangen Ermittlungen stellte das FBI die Schuhe nun in einer Undercover-Aktion sicher, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, sei noch unklar, sagte die zuständige FBI-Ermittlerin Jill Sanborn.

A pair of ruby slippers worn by Judy Garland in the 1939 film The Wizard of Oz, and stolen from the actress’ namesake museum in Minnesota more than a decade ago, has been recovered: https://t.co/5HsUe163VF pic.twitter.com/edKUFiwWpf — FBI (@FBI) 4. September 2018

Verschwinden als Stoff für Filme

Die sicher gestellten Schuhe sind eines von insgesamt vier Paar, die die Schauspielerin Judy Garland bei den Dreharbeiten für den Filmklassiker aus dem Jahr 1939 trug. Das mysteriöse Verschwinden der legendären Schuhe beschäftigte auch Filmemacher: 2015 erschien der Kriminalfilm "Who Stole the Ruby Slippers?", im Jahr darauf die Dokumentation "The Slippers".

