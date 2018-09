„Die bauliche Maßnahme“: Flucht, Zaun und Krise am Brennerpass

Das Warnschild spricht Klartext: „Achtung Staatsgrenze“ prangt da, unmissverständlich, Rot auf Weiß. Dennoch wirkt es etwas deplatziert. Im Hintergrund erstreckt sich ein schulterhoher, windschiefer Holzlattenzaun in einer schneebetupften Hügellandschaft voller Nadelbäume, ein kleiner Übersteig ermöglicht das Passieren, das auch ohne ihn kein Problem wäre, dahinter ein Radfahrverbotshinweis. Alle 200 Meter stehe hier so ein Schild, meint der Mann in Wandermontur. Kontrollen gäbe es aber nicht, man könne jederzeit ungehindert die Seite wechseln. „Es kommen natürlich viele über die grüne Grenze“, sagt sein Begleiter über die Flüchtlinge, und fügt an: „Mir tun die Leute oft leid.“

Der Heimatschutz scheint die wanderlustigen Tiroler, die davor ausgiebig von ihrer Heimat geschwärmt haben, nicht sonderlich zu bekümmern. Anders die österreichische Bundespolitik, die im Februar 2016 noch unter SPÖ-Leitung bekannt gab, einen Maschendrahtzaun am Brennerpass errichten zu wollen und die Grenzkontrollen zwischen Nord- und Südtirol zu verschärfen. Für den Dokumentarfilmer Nikolaus Geyrhalter („Homo Sapiens“) war das Grund genug, um sich mit der Kamera in die Region zu begeben und dort die Stimmung zu erkunden, wie er im Gespräch mit der „Presse“ erzählt: „Als die ersten Flüchtlinge bei uns ankamen, war ich beeindruckt von der Willkommenskultur Österreichs. Aber irgendwann wurde in der Berichterstattung ein Schalter umgelegt. Plötzlich waren diese Menschen unerwünscht. Was ich als bewältigbare Herausforderung empfand, hieß nun Krise.“ Als plötzlich von neuen Zäunen die Rede war, konnte der gebürtige Wiener das nicht fassen: „Für mich ist die Grenzfreiheit innerhalb Europas eine enorme Errungenschaft. Daher war es mir ein besonderes Anliegen, diesen Rückschritt zu dokumentieren.“

Doch Geyrhalter ist kein Botschaftsfilmer: Sein Lokalaugenschein „Die bauliche Maßnahme“, der bei der heurigen Diagonale den Doku-Hauptpreis gewann und ab Freitag im Kino zu sehen ist, zeichnet sein Stimmungsbild mit Bedachtsamkeit, die Haltung kristallisiert sich nur langsam heraus. Ins Auge fällt zunächst bloß der Kontrast zwischen der Beschaulichkeit der verschlafenen Brennergegend und dem Polizei- und Protestrummel rund um das Grenzvorhaben – ein „exemplarisches Zaunbautheater, mit allem was dazugehört, ein Europa-Minimundus“, wie es der Regisseur formuliert.

Suche unter Zugwaggons

Nach kurzem Aufruhr kehrt wieder Ruhe ein, und der Film wendet sich dem Gespräch mit Menschen zu: Polizisten, die in provisorischen Containerkästen „Aufgegriffene“ erwarten oder unter den Sattelaufliegern von Zugwaggons nach Migranten suchen müssen, ein Pfarrer, der von der prinzipiellen Hilfsbereitschaft seiner Gemeinde überzeugt ist, eine Bardame, die meint, bei ihr gäbe es „keine Probleme“ mit Flüchtlingen – aber auch einige Menschen, die Unbehagen verspüren angesichts verstärkter Einwanderung. Geyrhalter hört ihnen zu und stellt kritische Fragen, ohne Vorhaltungen zu machen: „Die Ängste kann man den Leuten nicht übel nehmen – sie wurden ihnen eingeimpft. Da wurden Bedrohungsszenarien hochgekocht. Es ist aber ein Fehler von der linken Seite, Ängste komplett abzutun. Man muss eher schauen, wo sie herkommen.“

Auffällig abwesend sind in „Die bauliche Maßnahme“ politische Vertreter, die nur in Fernsehberichten aufblitzen – und Flüchtlinge. „Es wäre nicht möglich gewesen, da eine Interviewsituation auf Augenhöhe zu schaffen“, sagt Geyrhalter. „Entweder, wir halten die Menschen auf und setzen sie der Gefahr aus, dass sie aufgegriffen werden. Oder wir drehen sie im Polizeianhaltezentrum, und da haben sie wirklich andere Sorgen.“ Der Eindruck des „Flüchtlingsstroms“ als Phantasma wird dadurch jedenfalls verstärkt.

Subtil bleiben auch Verweise auf die Selbstverständlichkeit diverser grenzüberschreitender Bewegungen, sei es der windgelenkte Flug von Schneeflocken oder der Verkehrsfluss auf der Brennerautobahn. Ausdrücklich zu seiner Grenzgegnerschaft äußert sich nur ein Ex-Bürgermeister und nunmehriger Bauer, der wie ein Thomas-Bernhard-Umkehrbild beredt für mehr Humanismus plädiert. Dass die Schranken, die den Brenner in den Neunzigern noch geteilt haben, wieder fallen, daran glauben weder er noch Geyrhalter: „Der eingerollte Zaun liegt nach wie vor ungenutzt dort oben, und daran wird sich meiner Meinung nach so schnell nichts ändern“, so der Regisseur.

Zur Person Nikolaus Geyrhalter, geboren 1972 in Wien, ist Regisseur, Produzent und Kameramann.

Er führt selbst die Kamera, zeigt Menschen und Räume, nimmt sich als Interpret zurück. Zu seinen Filmen zählen: „Homo Sapiens“, „Abendland“ und „Unser täglich Brot“. Schon für „Über die Jahre“ erhielt er 2015 den Großen Preis der Diagonale – heuer wieder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)