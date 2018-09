„Bruder Jakob, schläfst du noch?“: Die Trauer geht sehr lange Wege

Wenn man in einer Phase der Trauer steckt, empfindet man im Kino manchmal Befremden darüber, wie schnell Lösungen für Kummer ausgemacht sind. Es scheint immer irgendeine Antwort oder Einsicht zu geben, auf die man stoßen oder sich besinnen soll, um wieder „normal“ zu werden – ausgeglichen, kontrolliert, strebsam, tatkräftig. Selten wird die Bereitschaft zu langer Trauer als Beweis großer Stärke präsentiert. Deshalb ist „Bruder Jakob“ ein wichtiger, weiser und kostbarer Film. Ein naher Mensch ist vor zwei Jahren aus dem Leben getreten. Daran wird in dem autobiografischen Dokumentarfilm von Stefan Bohun nichts schöngeredet.

Gleichzeitig wirkt die Trauer der Betroffenen nie falsch oder verhängnisvoll. Sie tritt nicht verschämt, sondern selbstbewusst in Erscheinung, ist weder Skandal noch Mysterium. Die vier Brüder, um die es geht und zu denen der Filmemacher selbst gehört, lassen ihren Schmerz um den Verlust des fünften, der Suizid begangen hat, zu und erforschen ihn. Sie wollen nichts voreinander verstecken und haben einen Kameramann engagiert, der ihr therapeutisches Projekt begleitet, das wie eine Reise angelegt ist.

Mutig, fast verwegen wirken sie, wenn sie Orte aufsuchen, die in innigster Verbindung mit Jakob stehen. Von denen er offenbar träumte, kurz bevor er sich das Leben nahm. Das friedliche Tal in Tirol, das Teil seiner Kindheit war und zum Motiv seines letzten Profilbilds auf WhatsApp wurde. Seine tägliche Lebensumgebung in Portugal, wohin er als junger Mann ausgewandert war. Die Strände, die er abging. Das Spital, in dem er als Arzt arbeitete. Das Hotelzimmer, in dem er sich das Leben nahm. Alles wird nicht festgehalten worden sein, und manches von dem, was die Porträtierten während des Drehs preisgaben, hat man im Nachhinein bestimmt herausgeschnitten. Aber was drinnen blieb, ist so frei von aller falschen Scham und voreiliger Belehrung, dass man ergriffen ist. Die große Frage, ob sich die Trauer um einen vertrauten anderen je restlos überwinden lässt, stellt sich gar nicht, weil sie als Kehrseite einer jeden aufrichtigen Liebe dargestellt wird. Um nicht depressiv oder stumpf, verbittert oder leer zu werden, suchen die Brüder die körperliche Nähe zueinander, fetzen sich, spielen Fußball, lachen zusammen, werfen sich einmal sogar in einen eiskalten Bach. Ihnen gelingt, woran der Bruder scheiterte. Sie finden die richtige Balance aus bittersüßen und ausschließlich bitteren Stimmungslagen.

Zugleich widersteht die Inszenierung der Versuchung, romantisierende Antworten für ein komplexes Problem wie Selbsttötung anzubieten. Erklärungsansätze bleiben Andeutungen. Privataufnahmen von früher befriedigen nicht die Lust an der Nostalgie, die ein ambivalenter Begleiter des Bruders war – sie werden sogar teilweise durch bedrückende Stillleben konterkariert, die seiner Wahrnehmung von Einzelheiten im Hotelzimmer nachempfunden sind. Eine reife, sehr differenzierte Reflexion über das Trauern.

WELTTAG DER SUIZIDPRÄVENTION Den 10. September haben die WHO und die International Association for Suicide Prevention als Welttag der Suizidprävention ausgerufen. Hilfe für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige gibt es bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 (kostenlos erreichbar von 0 bis 24 Uhr) sowie unter www.suizid-praevention.gv.at.

