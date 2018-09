Roland Emmerich dreht Drama über Schlacht im Zweiten Weltkrieg

Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat auf Hawaii sein nächstes Großprojekt in Angriff genommen. Nach Mitteilung von Universal Film am Dienstag ist die Inselgruppe im Pazifik der Drehort für Emmerichs Kriegsdrama "Midway" über eine Luft- und Seeschlacht zwischen den USA und Japan 1942 um die Insel Midway. Das Gefecht war der Auftakt der Rückeroberung des Pazifiks durch die US-Streitkräfte.

In dem Action-geladenen Stoff über eine der größten Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs spielen unter anderem Luke Evans ("Fast & Furious 8"), Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow"), Patrick Wilson ("The Commuter") und Mandy Moore ("Lizenz zum Heiraten") mit.

Dem Branchenblatt "Variety" zufolge ist in den USA ein Kinostart im November 2019 geplant. Das Budget des Kriegsdramas wurde auf "Deadline.com" mit über 100 Millionen Dollar beziffert.

(APA/dpa)