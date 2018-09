Hatte Romys Mutter eine Affäre mit Hitler?

Seit Monaten kursiert es in den Medien, oft als sensationelle Enthüllung präsentiert: Magda Schneider, einst berühmt als Schauspielerin, heute noch berühmt als Romy-Mama, sei mit dem „Führer“ im Bett gewesen. Im seriöseren Fall wird hinzugefügt, Romy Schneider sei sich, ohne Beweise dafür zu haben, sicher gewesen, dass es so war. Und im seriösesten, dass Alice Schwarzer in einer neuen Doku behaupte, dass Romy Schneider im Jahr 1976 zu ihr gesagt habe, dass sie sich sicher sei, dass . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)