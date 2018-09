Zwischen den Kriegen: Die Träume Europas

Ein junger Mann in Marineuniform springt ins Wasser. Neben ihm treiben tote Kameraden. Doch er ringt nach Luft, will nach oben – obwohl direkt über ihm die Geschütze donnern. Später wird er in sein Tagebuch schreiben: „Ich will nicht verrecken wie Millionen andere.“ Zehn Millionen gefallene Soldaten zählte man am Ende des Ersten Weltkriegs.

Verwaschene Archivaufnahmen zeugen von den dramatischen Ereignissen. Im dreiteiligen Doku-Drama „Krieg der Träume“ (ab 14. 9., 22.30 Uhr, ORF2) werden alte Fotos und Filme geschickt mit den Spielszenen verschmolzen. Das wirkt wie eine packende Reportage. Während Hans Beimler, Obermaat der kaiserlichen Flotte, im Wasser ums Überleben kämpft, sieht er ein kenterndes Schiff, von dem Soldaten ins schäumende Meer fallen – eine dokumentarische Schwarz-Weiß-Aufnahme. Die realen Menschen darauf sind winzig wie Ameisen, wirken sehr weit entfernt. Aber als das Schiff zur Seite kippt, schwappt eine Welle über Beimler – und schon ist man in farbiger Großaufnahme mittendrin in der Geschichte.

Die beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und erzählt – basierend auf Tagebüchern, Briefen und Erinnerungen realer Personen – von der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in der sich die Menschen in Europa nicht nur in ein neues Leben kämpfen mussten, sondern in der ein Wettstreit der politschen Ideen entbrannte: Demokratie, Kommunismus oder Faschismus? Am 11. November 1918, als um Punkt 11 Uhr der Waffenstillstand von Compiègne in Kraft trat, war der Ausgang dieses politischen Kräftemessens völlig unklar, und man kommt nicht um die Frage umhin, ob es nicht auch ganz anders hätte kommen können.

Kommunisten, Nazis, Filmstars

Die Ausgangslage war jedenfalls erschütternd. „Zu was für einer Hölle ist die Welt in dieser Zeit geworden?“, notiert Charles Edward Montague, einst Journalist beim „Manchester Guardian“ und dann Chef der britischen Militärzensur, nach mehr als vier Jahren Krieg. Er ist einer der realen Protagonisten in „Krieg der Träume“: Beimler wurde KPD-Politiker, Häftling Rudolf Höß diente sich zum KZ-Kommandanten hoch, Stummfilmstar Pola Negri scheiterte wegen ihres Akzents am Tonfilm und die ehemalige Kosakin Marina Yurlova avancierte in den USA zur Schriftstellerin und Ausdruckstänzerin. Ihre Einzelschicksale werden zu einem vielschichtigen Bild zusammengefügt, das mit modernen visuellen Effekten (Mackevision; u. a. „Game of Thrones“) Geschichte spannend erzählt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)