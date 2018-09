Farhadi: „Jeder übt in gewissem Maß Selbstzensur“

Die Spanierin Laura (Penélope Cruz) kehrt aus Buenos Aires an ihren Geburtsort zurück, um der Hochzeitsfeier ihrer Schwester beizuwohnen. Dort trifft sie ihren einstigen Liebhaber Paco (Javier Bardem) wieder. Dieser hat Ländereien, die früher ihrer Familie gehörten, billig aufgekauft und in ein fruchtbares Weingut verwandelt – etwas, was ihm besonders von Lauras Vater vorgehalten wird. Dennoch kommen alle miteinander klar – bis ein Ereignis jeden dazu zwingt, seine Rolle im komplexen Kleinstadtgefüge zu überdenken. „Offenes Geheimnis“ heißt die neue, spanischsprachige Kinoarbeit des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi, der für seine vielschichtigen Sittenbilder „A Separation“ und „The Salesman“ schon zwei Mal mit dem Auslands-Oscar ausgezeichnet wurde. Es ist ein Film, der geschickt zwischen Psycho- und Melodrama hin- und herpendelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)